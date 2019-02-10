السعودية اليوم / ختام المؤتمر الثاني للتطبيقات المتقدمة في تقنيات التصوير الطبي الإشعاعي



الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

اختتم مؤخرًا المؤتمر الثاني للتطبيقات المتقدمة في تقنيات التصوير الطبي الإشعاعي أعماله بـ 4 ورش عمل، الذي نظمه قسم الأشعة والتصوير الطبي بالمدينة الطبية بجامعه الملك سعود، بمشاركة عدد من الجامعات

وتناولت الورش آخر المستجدات في الأشعة الصوتية والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والطب النووي، بما في ذلك آخر التقنيات خلال الثلاث سنوات الماضية، التي تعد قفزة نوعية من ناحية الذكاء الصناعي، كما تناولت تطوير أشعة الرنين المغناطيسي تروية الجسم أو تروية الأوراميث، كما قدمت أخصائية الأشعة النووية سارة أحمد العريك ورشة فحوصات القلب النووية، تناولت فيها عرضًا لتحضير المواد المشعة الصيدلانية، وعرضًا لتحضير المريض للفحص.

// انتهى //

23:45ت م

0270



الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واساختتم مؤخرًا المؤتمر الثاني للتطبيقات المتقدمة في تقنيات التصوير الطبي الإشعاعي أعماله بـ 4 ورش عمل، الذي نظمه قسم الأشعة والتصوير الطبي بالمدينة الطبية بجامعه الملك سعود، بمشاركة عدد من الجامعات السعودية و مستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الحرس.وتناولت الورش آخر المستجدات في الأشعة الصوتية والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والطب النووي، بما في ذلك آخر التقنيات خلال الثلاث سنوات الماضية، التي تعد قفزة نوعية من ناحية الذكاء الصناعي، كما تناولت تطوير أشعة الرنين المغناطيسي تروية الجسم أو تروية الأوراميث، كما قدمت أخصائية الأشعة النووية سارة أحمد العريك ورشة فحوصات القلب النووية، تناولت فيها عرضًا لتحضير المواد المشعة الصيدلانية، وعرضًا لتحضير المريض للفحص.// انتهى //23:45ت م0270

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