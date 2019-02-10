السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متفرقه من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة شملت أجزاء من محافظة قلوة والمراكز التابعة لها ، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض .

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:44ت م

0261



الباحة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسهطلت اليوم أمطار متفرقه من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة شملت أجزاء من محافظة قلوة والمراكز التابعة لها ، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض .جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //22:44ت م0261

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