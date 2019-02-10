السعودية اليوم / الأمير فيصل بن بندر يقدم العزاء والمواساة لرئيس الهيئة العامة للإحصاء في وفاة والده - رحمه الله



الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة لمعالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي في وفاة والده - رحمه الله - خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

وأعرب الدكتور فهد التخيفي عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ، داعياً الله العلي القدير أن يكتب ذلك في ميزان حسناته .

// انتهى //

21:35ت م

0246



الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة لمعالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي في وفاة والده - رحمه الله - خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .وأعرب الدكتور فهد التخيفي عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ، داعياً الله العلي القدير أن يكتب ذلك في ميزان حسناته .// انتهى //21:35ت م0246

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