شكرا لقرائتكم محافظ بارق يقدم التعازي في المبتعث بندر البارقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

قدم محافظ بارق، مفرح بن زايد البناوي، اليوم الأحد، التعازي والمواساة لأسرة المبتعث بندر بن عامر البارقي، حيث يرافقه وكيل المحافظة إبراهيم بن عامر آل منشط.

وكان في استقبال المحافظ، والد المبتعث عامر علي البارقي وعدد من أسرته بموقع العزاء في حي البشامة بمحافظة بارق.

ودعا المحافظ البناوي المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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