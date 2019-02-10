افتتاح الحركة المرورية في طريق الموت جامعة جدة بعد إعادة تأهيله

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة افتتحت وزارة النقل المرحلة الأولى من طريق (جدة- عسفان) أمام الحركة المرورية، بعد إعادة تأهيله. وتضمنت الأعمال توسعة الطريق ليصبح بعرض 3 مسارات، وإنشاء جزيرة وسطية بعرض 5 أمتار، وأيضًا إنشاء طريق خدمة بطول 600م. وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بمعالجة مشكلة (طريق الموت) جامعة جدة.

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