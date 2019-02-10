شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى» يؤكد مواقف المملكة الداعمة للسودان والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وقوف المملكة الدائم، ودعمها لجمهورية السودان الشقيقة في سبيل تجاوز ما يحيط بها من ظروف وتحديات، والمطالبة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي لم ولن تكون يومًا من الأيام مؤيدة أو مشاركة في عمل أو فكر إرهابي.

وشدد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، في كلمته التي وزعت خلال جلسة الاستماع، التي عقدها البرلمان العربي اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظهما الله-، تحرص على نصرة أشقائها وأصدقائها، بكل ما حباها الله – عز وجل- من وسائل ومقومات، مسخرة مكانتها الإسلامية والسياسية والاقتصادية إسلاميًا وعربيًا ودوليًا، في سبيل إحقاق العدل ورفع الظلم.

وقال إن "المملكة حرصت على ترجمة دعمها واهتمامها بجمهورية السودان الشقيقة وشعبها الكريم واقعًا ملموسًا، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتأكيده – يحفظه الله- بأن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرارًا لها".

وأضاف: "نجتمع اليوم لنقف مع قضية عادلة، لشعب كريم، ودولة عزيزة، أثبتت ولازالت أنها محور مهم في عالمنا العربي والإسلامي، لم تتردد يومًا في المشاركة في أي جهد عربي أو إسلامي يسهم في ترسيخ الوسطية، ومحاربة التطرف والغلو والإرهاب، ونشر السلام، وتوحيد الصف، وجمع الكلمة".

وأكد أن السودان لم تتوان يومًا في نصرة قضايانا العادلة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها الدفاع عن قضية المسلمين والعرب الأولى "القضية الفلسطينية"، والمشاركة الفاعلة في المؤسسات والتجمعات والتحالفات العربية والإسلامية، وكانت من أوائل الدول المنضمة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وغيرها الكثير.