شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى» يؤكد مواقف المملكة الداعمة للسودان والان نبدء بالتفاصيل
وشدد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، في كلمته التي وزعت خلال جلسة الاستماع، التي عقدها البرلمان العربي اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظهما الله-، تحرص على نصرة أشقائها وأصدقائها، بكل ما حباها الله – عز وجل- من وسائل ومقومات، مسخرة مكانتها الإسلامية والسياسية والاقتصادية إسلاميًا وعربيًا ودوليًا، في سبيل إحقاق العدل ورفع الظلم.
وقال إن "المملكة حرصت على ترجمة دعمها واهتمامها بجمهورية السودان الشقيقة وشعبها الكريم واقعًا ملموسًا، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتأكيده – يحفظه الله- بأن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرارًا لها".
وأضاف: "نجتمع اليوم لنقف مع قضية عادلة، لشعب كريم، ودولة عزيزة، أثبتت ولازالت أنها محور مهم في عالمنا العربي والإسلامي، لم تتردد يومًا في المشاركة في أي جهد عربي أو إسلامي يسهم في ترسيخ الوسطية، ومحاربة التطرف والغلو والإرهاب، ونشر السلام، وتوحيد الصف، وجمع الكلمة".
وأكد أن السودان لم تتوان يومًا في نصرة قضايانا العادلة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها الدفاع عن قضية المسلمين والعرب الأولى "القضية الفلسطينية"، والمشاركة الفاعلة في المؤسسات والتجمعات والتحالفات العربية والإسلامية، وكانت من أوائل الدول المنضمة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وغيرها الكثير.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس «الشورى» يؤكد مواقف المملكة الداعمة للسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.