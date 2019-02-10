شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح على الشرقية حتى مساء الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد، من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة؛ تحد من مدي الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحالة تبدأ فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، وتستمر حتى السابعة من مساء غدٍ الإثنين.

وحثت الهيئة، على الالتزام بشروط السلامة، وعدم الاقتراب من الأودية أثناء هطول الأمطار، وتجنب عبور السيل الجاري بالسيارة.

وأهابت بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام.