شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز إيواء «5 نجوم» للحيوانات المهربة عبر المنافذ والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد الطيور التي تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها من المسافرين عبر المنافذ المختلفة في المملكة نحو 23631 طيرا، جاء منها نحو 36 صقرا للصيد، وذلك بحسب ما أفصحت عنه الهيئة العامة للجمارك لـ«اليوم»، فيما بلغ عدد محاولات التهريب نحو 133 محاولة، منذ مطلع العام الماضي 2018 حتى الآن يتم وضعها في مركز لإيواء الحيوانات يحتوي على كامل الخدمات، من تغذية واهتمام ومعالجة وإعادة للحياة.

» عقوبة تهريب

وذكرت الجمارك أن العقوبات الخاصة في تهريب الطيور، تتمثل في تطبيق نص المادة 145 من نظام الجمارك الموحد، وتتضمن غرامة جمركية تعادل قيمة الطيور المضبوطة مضافا إليها بدل مصادرة.

» تنسيق قائم

وفيما يخص مصير الطيور المضبوطة حين محاولة تهريبها، أوضحت الجمارك أن هناك تنسيقا قائما بين الهيئة العامة للحياة الفطرية والهيئة العامة للجمارك، خاصة إذا كانت من الطيور المهددة بالانقراض لأن المملكة موقعة على اتفاقية «سايتس» الدولية الخاصة بالأنواع المهددة بالانقراض والإتجار غير المشروع بهذه الأصناف من الطيور والنباتات البرية.

» حيوانات مهربة

بدوره، أوضح المستشار المتفرغ بالهيئة السعودية للحياة الفطرية د. محمد شبراق أن هناك مركزا لإيواء الحيوانات التي يتم استلامها، من قبل الجمارك، وذلك بعد ضبطها في محاولات تهريب، مؤكدا أن هذا المركز يصل إليه حيوانات مختلفة وهي في حالة يرثى لها، بعد محاولة المسافرين إخفاءها في أماكن مختلفة في المركبات، إذ تعتبر تلك الأماكن غير صالحة للحياة. وأضاف: يحتوي المركز على كامل الخدمات، من تغذية واهتمام ومعالجة وإعادة للحياة. وقال: «البعض من تلك الحيوانات يفارق الحياة قبل الوصول إلى المركز بسبب التعب أو الأمراض المصاحبة لها».

» حيوانات مفترسة

وأكد د. شبراق، أن المركز يحتفظ بهذه الحيوانات لمدة سنة كاملة، وبعض هذه الحيوانات قد يكون مفترسا ويصعب التعامل معه. وأضاف: «بعد معالجة الحيوانات، يتم إطلاقها لإعادتها للحياة مجددا». وأردف: «يتم مراعاة مواسم أسراب الطيور حين إطلاقها»، مشيرا إلى أن هذه الحيوانات أو الطيور لا يسمح بالمتاجرة فيها، لوجود اتفاقية دولية شارك فيها قرابة 170 دولة ومنها المملكة، من أجل الحفاظ على التنوع الأحيائي وعدم تهديد الحيوانات بالانقراض.