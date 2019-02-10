شكرا لقرائتكم فيديو.. صورة جماعية مع محمد بن سلمان خلال تدشين مشروعات رؤية العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - العلا

حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على التقاط صورة جماعية مع حضور تدشين مشروعات رؤية محافظة العلا، مساء اليوم الأحد.

ولبى الأمير محمد بن سلمان طلب طفل طلب التصوير مع المجموعة، حيث دعاه للوقوف بجانبه خلال التقاط الصورة الجماعية.

وشرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفل تدشين عدد من المشاريع في محافظة العلا، بعد أن أطلق محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا كجزء من سلسلة من المشاريع الإستراتيجية الرئيسية التي تقوم بها الهيئة الملكية لمحافظة العلا.



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