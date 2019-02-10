شكرا لقرائتكم فيديو.. سلطان الموسى يتحدث عن سر تسمية قصر الفريد ومقابر الأنباط في مدائن صالح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي - العلا

تحدث الكاتب في تاريخ الحضارات سلطان الموسى، خلال زيارته إلى محافظة العلا، عن قصر الفريد الذي يقع في مدائن صالح بالمحافظة.

وأوضح الموسى أن قصر الفريد سُمي بهذا الاسم لانفراده بكتلة صخرية مستقلة، وكذلك لاختلاف واجهته الكبيرة عن المقابر الأخرى في مدائن صالح، مضيفًا أنه يعد من أشهر المقابر وأكبرها، حيث يبلغ عدد القبور فيها 131 قبرًا.

وأشار الموسى إلى وجود بقايا مجسم على رأس القبر على هيئة نسر، قائلًا: إن هذا هو “ذو الشرى” الذي اتخذه الأنباط معابد ومقابر لملوكهم.

وثبت لدى الباحثين أن الأنباط هم أول من استوطن الحِجر “مدائن صالح”، وقاموا بتعميرها، وقد نسب الأنباط بناء مدينة الحجر لنفسهم في النقوش التي عثر عليها.



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