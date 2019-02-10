الان تتابع الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات تنبيه متقدم من الأرصاد عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية تشمل “الدمام،الجبيل،النعيرية،القيصومة، حفر الباطن ،الخفجي” والأجزاء المجاورة لها حتى يوم الاثنين الساعة ٧ مساءً.

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