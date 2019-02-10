استعلام عن نقل كفالة من اكثر مايهم كل مواطن سعودي ومقيم، حيث يواجه بعض الأشخاص المقيمين بالمملكة العربية السعودية مشكلات حول معرفة نقل كفالة عامل، ولهذا فنحن حرصنا على تقديم كافة المعلومات والخطوات التي يجب إتباعها إلكترونيًا التي تمكنك من استعلام عن نقل كفالة العامل بنجاح والتعرف على شروط النقل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمملكة السعودية، وحول استعلام عن نقل كفالة موضوعنا اليوم.

استعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الاقامة وزارة العمل

بعد أن يقوم العامل بتقديم الطلب الخاص به للعمل داخل المملكة العربية السعودية لابد أن يتأكد من قبول طلب نقل كفالة عامل وافد، ويمكن أن يقوم العامل بالاستعلام عن هذا الأمر من خلال الإنترنت الذي أصبح يسهل الأمور على الكثيرين بدلًا من الذهاب إلى المكتب والانتظار لوقت طويل، ويمكن على العامل أن يقوم بما يلي:

لابد أن يسجل العامل على موقع وزارة العمل.

بعد ذلك عليه بالضغط على الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

ومن هذا الخيار يختار العامل خدمة استعلام عن نقل كفالة وافد.

وبعدها يقوم العامل بإدخال رقم الإقامة ورقم الطلب للتعرف على مدى القبول عليه.

كيف اعرف انه تم نقل كفالتي عن طريق النت

استعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الاقامة وزارة العمل

يجب عليكم إتباع مجموعة من الخطوات وذلك من أجل التعرف على إذا كان قد تم نقل الكفالة أم لا، وذلك من خلال الاعتماد على الإنترنت الذي يجعل الأمور أسهل وهذه الخطوات تسير كالتالي:

قوموا في البداية بتسجيل الدخول على موقع العمل السعودي ومن ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية.

وبعدها قوموا بتسجيل اسم المنشأة واختيارها من خلال السهم الموجود بجانبها.

بعد ذلك قوموا بالضغط على خدمة نقل عامل وافد واختيار طلب جديد وكتابة رقم الإقامة المخصص بالعامل والضغط على كلمة بحث.

بعدها ستظهر أمامكم صفحة البيانات بعد التأكد من صحتها عليكم بالضغط على كلمة إرسال.

في حالة نجاح الطلب سيظهر لكم رسالة بها تم نجاح العملية.

نتمنى ان تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم حول استعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الاقامة وزارة العمل وإن كان لديكم اي استفسارات فيمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.