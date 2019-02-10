رابط تسجيل الصف الاول الابتدائي نظام نور 1441 وطريقة التسجيل من حساب ولي أمر

ننشر رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي من موقع نظام نور 1441، وشرح طريقة التسجيل في حساب ولي أمر جديد أو حساب مسجل، لإضافة الطلاب المستجدين في المرحلة الابتدائية إلكترونياً أحد خدمات وزارة التعليم السعودية للطلاب السعوديين وغير السعوديين للعام الدراسي 1440-1441، والذي يتم وفق قواعد وضوابط نص عليها من خلال تعميم وزارة التعليم لإداراتها المنتشرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

بدء تنفيذ الخطة التي أعلنت عنها وزارة التعليم لتسجيل الطلاب الجدد في التعليم الابتدائي منذ 30-4-1440، ومنذ ساعات بدأت مرحلة جديدة من عناصر الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين عبر برنامج نور التعليمي، من خلال الدخول عن طريق رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر حساب ولي الأمر نظام نور المركزي، وإدخال رقم الهوية ورمز التحقق، لصاحب الحساب، ثم اتباع اختيار اضافة الطلاب للمرحلة الابتدائية.

نظام نور رابط تسجيل الصف الاول الابتدائي

أحد خدمات نظام نور هو تسجيل الطلاب المستجدين في المرحلة الابتدائية، وهناك تعليمات وردت في تعميم وزارة التعليم توضح الفئات العمرية المسموح لها التسجيل خلال الفترة الحالية، والفترات القادمة من الطلاب والطالبات السعوديين، وغير السعوديين، في مدارس التعليم الحكومي والأهلية وتحفيظ القرآن الكريم وغيرهم، وإليكم التوضيحات المتعلقة بهذا الأمر

نظام نور لتسجيل المرحلة الابتدائية 1440ھ برقم الهوية الوطنية والخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات

نظام نور لتسجيل المرحلة الابتدائية 1440ھ برقم الهوية الوطنية والخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات

نظام نور لتسجيل المرحلة الابتدائية 1440ھ برقم الهوية الوطنية والخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات

نظام نور لتسجيل المرحلة الابتدائية 1440ھ برقم الهوية الوطنية والخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات

تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور برقم الهوية

تحديث: الخطة الزمنية لتسجيل طالب أو طالبة

مواعيد تسجيل الطلاب الجدد “الصف الأول الابتدائي

شرح حول تسجيل الدخول تسجيل طالب جديد في نظام نور

تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 1438-1439

قبل الدخول على رابط تسجيل الصف الاول الابتدائي 1441.

رابط نظام نور تسجيل طالب جديد

موقع نظام نور تسجيل ولي أمر جديد،ومنه يتضح تعليمات استعادة كلمة المرور أو فتح حساب جديد.