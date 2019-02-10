التسجيل في سند الزواج | شروط التقديم على مبادرة الأمير محمد بن سلمان لدعم المتزوجين حديثاً

خطوات التسجيل في سند الزواج المبادرة التي أطلقها برنامج سند محمد بن سلمان بهدف تقديم الدعم المادي والمعرفي للمتزوجين حديثاً، لمن ينطبق عليهم شروط سند للزواج، ويكون من بين الشرائح المجتمعية والفئات المستهدفة، وتم نشر شرح حول طريقة التقديم على مبادرة سند من خلال البوابة الإلكترونية لرابط التسجيل في مبادرة الزواج، وتوضيح بعض التفاصيل حول أحد اهم الشروط التي يجب ان يجتازها صاحب طلب الحصول على الدعم تحت مسمى “دورة الوعي المالي”.

مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج تعد مبادرة غير حكومية وهي من المبادرات التي تقدم برامج الدعم الغير ربحية، ويهدف منها تخفيف الأعباء عن كاهل المتزوجين حديثاً، عبر طرق مبتكرة ومتطورة بدعم العديد من الفئات المجتمعية خاصة الفئات التي لها أولوية الحصول على الدعم المادي ومنهم الأيتام، وذوي الظروف الخاصة وأبناء الشهداء، وقبل الدخول على رابط التسجيل في سند الزواج لابد من قراءة الشروط الخاصة بأهلية برنامج سند.

شروط التسجيل في سند الزواج

قراءة الشروط الخاصة بتحديد المستفيدين من مبادرة سند الزواج، التي تم وضعها على موقع برنامج سند محمد بن سلمان وهي كما هو موضح.

أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

طريقة التسجيل في سند

رابط تسجيل سند محمد بن سلمان

من هذا الموقع يمكن التقديم على سند الزواج ومنه يمكن الدخول على دور الوعي المالي التي تعد واحدة من أولى متطلبات شروط الاستفادة من البرنامج.

تحديث: مرفق شروط التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان لتوضيح طريقة الاستفادة من البرنامج وفق اخر المعطيات والتحديث لقواعد الحصول على الدعم.