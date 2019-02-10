شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يدشن «رؤية العلا» بحضور خبراء عالميين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (العلا)

دشن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأحد) «رؤية العلا» التي أطلقتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الرامية إلى تطوير العلا بطريقة مسؤولة، لتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في المنطقة، بالتعاون مع المجتمع المحلي، وفريق من الخبراء العالميين.

حضر حفل تدشين «رؤية العلا» نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى شخصيات فنية وثقافية عالمية، وخبراء عالميين في التراث والطبيعة، ووزير الثقافة الفرنسية فرانك رييستر.

وتسعى «رؤية العلا» إلى إحداث تحوّلات مسؤولة ومؤثرة في المحافظة، من خلال العمل المتوازن ما بين حفظ وصون التراث الطبيعي والثقافي الغني، والمشاريع الطموحة للمملكة العربية السعودية لتهيئة المنطقة للترحيب بالزوّار من جميع أنحاء العالم.

ودعا محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، علماء الآثار والمفكرين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في استكشاف تاريخ الإنسانية في العلا، «خاصة مع الدعم والاهتمام اللذين تحظى بهما منطقة العلا من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث، وهو ما يمثل أحد أهداف رؤية المملكة 2030».

وقال «تقدم العلا للمستكشفين من جميع أنحاء العالم وجهة فريدة، من خلال ماضيها الذي يمثل تاريخاً حقيقياً للتبادل الثقافي والتجاري بين الحضارات المختلفة».

وتحتضن محافظة العلا مناظر خلابة للصحراء وتشكيلات صخرية متميزة ومجموعة من المواقع الأثرية البارزة في المنطقة مثل المواقع الخاصة بالحضارتين اللحيانية والنبطية خلال الألفية الأولى قبل الميلاد.

وتُعدُّ العلا من عجائب العالم العربي القديم ويقع ضمن حدودها الحجر، أول موقع في السعودية يتم إدراجه ضمن قائمة منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، والذي يعد العاصمة الجنوبية لمملكة الأنباط.

وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على مشاريع مستقبلية لتطوير مراكز للزوار في المواقع الرئيسية الثلاثة: الحجر، وجبل عكمة، ودادان وتهيئتها لاستقبال الزوار من كافة أنحاء العالم.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني، أن تدشين رؤية العلا يعدّ خطوة طموحة في رحلتنا نحو حماية التراث الطبيعي للمنطقة ومشاركة تاريخها الثقافي الثري مع العالم أجمع.

وقال «بالنسبة للسيّاح، فإن زيارة العلا تعدّ رحلة عبر الزمن؛ فلكل صخرة فيها قصة تحكى، وبدورنا فإننا نسعى للكشف عن مكامن الجمال في هذا المكان وتقديمه كهدية للعالم أجمع».

وأضاف «كجزء من مهمتها لحماية وتطوير التراث العالمي في العلا، تعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تطوير المنطقة بعمل شراكات قوية مع خبراء ومختصين عالميين، وإحدى هذه الشراكات مع الوكالة الفرنسية لتطوير العلا (AFALULA)».

وقال الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية لتطوير العلا جيرارد ميستراليت «إن حضور تدشين الرؤية لهذه الوجهة الاستثنائية يبعث على الإلهام، ونحن نتطلع إلى مواصلة تعزيز شراكتنا مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لإنشاء وجهة عالمية للزوار من مختلف أنحاء العالم».