شكرا لقرائتكم خبر عن «معا من أجل التمكين».. ورشة عمل ترسم مستقبل جامعة أم القرى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)

تنظم جامعة أم القرى ممثلة في فريق خطة تمكين ٢٠٢٣ الإستراتيجية غدا (الاثنين) ورشة عمل تفاعلية بعنوان «معا من أجل التمكين» بحضور مدير الجامعة الدكتور عبد الله بافيل ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومنسوبي الجامعة بقاعة الملك عبد العزيز بالعابدية وبقاعة الجوهرة بمقر الطالبات بالزاهر.

وتهدف الورشة إلى معرفة رؤى وتطلعات أعضاء هيئة التدريس والمنسوبين والطلاب للجامعة خلال الخمس السنوات القادمة، كما سيتم عرض مفهوم وأهمية التخطيط الإستراتيجي، وعرض الخطط الإستراتيجية السابقة.

وتتميز هذه الخطة عن الخطط السابقة بمشاركة جميع منسوبي الجامعة إضافة إلى متابعة الخطة من مكتب إدارة التخطيط الإستراتيجي، كما سيتم خلالها مناقشة عدد من المحاور تتضمن التعلم والتعليم، البحث العلمي والدراسات العليا، المسؤولية المجتمعية، الاستثمار والتمويل الذاتي، التطوير القيادي والفني، وضمان الجودة.

ثم سيتم طرح أسئلة مفتوحة وسيطلب من الحضور تسجيل استجابتهم حول «اقترح رؤية للجامعة واقترح رسالة للجامعة، وهل هناك مبادرة محددة ترغب بتنفيذها في الجامعة».

يذكر أن عدد المسجلين لحضور ورشة العمل بلغ قرابة ٤٦٠٠ شخص سيناقشون تحديات ومستقبل جامعة أم القرى خلال الخمس سنوات القادمة.