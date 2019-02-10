شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة فقيد أمطار العلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز العنزي (العلا) أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد بن مبارك الجهني بأنه تم العثور على جثة مواطن بالقرب من قرية وقير داخل وادي الجزل 50 كم جنوب العلا ويرجح أنها تعود للمواطن عبدالعزيز خالد البلوي المفقود في سيل وادي فضلا غرب العلا عند الساعة 17:05 من عصر هذا اليوم الأحد الموافق 1440/6/5 من قبل المواطن هادي الجهني بالقرب من قرية وقير جنوب المحافظة، وتبعد عن نقطة انقلاب المركبة 50 كم تقريبا حيث تم توجيه فرق البحث التابعة للدفاع المدني للموقع وجاري التحقق و التثبت من هوية الجثة من قبل الجهات المعنية. صور صور صور



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