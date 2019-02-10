، السلمي: التغيير الجذري في شخصية الإنسان باستخدام فلاتر "سناب شات" من تغيير خلق الله ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: إذا جعل له أنفًا غير أنفه أو عينين غير عينيه فلا يجوز

حذَّر أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور عبدالله بن ناصر السلمي، من المبالغة في استخدام فلاتر "سناب شات" التي تصل إلى حدود التغيير الواضح والجذري في شخصية الإنسان وصورته وأعضائه.. مفتيًا بأن ذلك لا يجوز، وبأنه من تغيير خلق الله.

وتفصيلاً، سُئل الشيخ السلمي في برنامج الجواب الكافي على قناة المجد الليلة عن حكم استخدام فلاتر "السناب شات" والتحكم في شخصية الإنسان بزيادة حجم بعض الأعضاء أو نقصها أو إزاحتها عن مكانها؟ وهل يعتبر ذلك من تغيير خلق الله؟ فقال: الذي يظهر لي -والله أعلم- أن مثل هذا فيه نوع من تغيير خلق الله، خاصة إذا كان ذلك فيه نوع من التغيير الواضح والجذري. مضيفًا: أما إذا جمَّله بأن يزيل بعض الحبوب أو بعض الأشياء فهذا الخَطْب فيه يسير.

وأردف الشيخ السلمي: أما إذا جعل له أنفًا غير الأنف الذي خلق لأجله أو عينين غير هذا، ويصور ذلك ويكون ثابتًا، فأرى أن هذا من تغيير خلق الله، ولا يجوز. وقد ذكر بعض العلماء المعاصرين مثل هذا الأمر.. والله أعلم.