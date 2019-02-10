، مجمع الأمل بالرياض يحتفي بتصدر برنامج أداء الصحة على مستوى السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - نتج من التطبيق تحسُّن 7 مؤشرات أداء رئيسية

احتفل مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض بالإنجازات التي حققها ضمن مشاريع برنامج أداء الصحة، وكذلك مشاريع الجودة، بحضور مدير إدارة شؤون المستشفيات بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عصام بن سعد الغامدي، والمدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، ومدير الصحة النفسية والاجتماعية بصحة الرياض الدكتور علي الطلحي، ومدير إدارة الأشعة بصحة الرياض سعود بن فهد الحامد، وعدد من المسؤولين في المجمع.

وجاء الاحتفال تقديرًا للجهود التي بذلها القائمون على المشاريع، التي كان لها دور في تحقيق هذه الإنجازات، التي منها حصول المجمع على المركز الأول على مستوى وزارة الصحة ضمن برنامج أداء بمشروع "تقليص فترة بقاء المرضى بأقسام الصحة النفسية"، وكذلك المركز الأول على مستوى صحة الرياض ضمن برنامج الجودة بمشروع تحديث دليل الأدوية الذي نفذه قسم الرعاية الصيدلية بالمجمع.

وأوضح رئيس قسم الصحة النفسية رئيس فريق المشروع الدكتور مهدي العنزي أن برامج التحسين نتج من تطبيقها تحسُّن 7 مؤشرات أداء رئيسية، أهمها تقليص مؤشر مدة بقاء المريض بنسبة 37 %؛ إذ كان المستهدف 20 %؛ وهو ما أدى إلى زيادة مؤشر دوران السرير بنسبة 107 %، والتمكن من خدمة 565 مريضًا لعام 2018م مقابل 273 مريضًا فقط لعام 2017م، وذلك في الأقسام النفسية الحادة التي تمثل 14 % من السعة السريرية للمجمع، مع المحافظة على الكفاءة العالية لجودة الخدمات العلاجية؛ إذ لم يتغير مؤشر إعادة التنويم خلال 30 يومًا قبل وبعد المشروع. مؤكدًا أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق إلا بعد توفيق الله، ثم جهود الفرق العلاجية للأقسام التنويمية.

وأشاد مساعد المدير التنفيذي للمجمع للخدمات الطبية، الدكتور حسن الشهري، بالعاملين على مشاريع التحسين الفائزة مؤكدًا أنهم أشخاص تهمهم مصلحة المرضى، وحصولهم على الخدمة المتميزة، والتطوير في جميع أقسام المجمع.. سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم.

وذكر المدير التنفيذي للمجمع د. محمد القحطاني أن المجمع حقق خلال العام 2017 المركز الثالث ضمن برنامج أداء الصحة، ولكنَّ موظفي المجمع لم يكتفوا بذلك، وبذلوا واجتهدوا في سبيل تحقيق الأفضل، وهو ما تحقق بفضل الله، ثم العمل على تقديم مشاريع متميزة نابعة من حاجة المرضى، فكان الإنجاز بتحقيق المركز الأول خلال العام 2018، إضافة إلى صدارة المشاريع على مستوى الشؤون الصحية بمنطقة الرياض. مقدمًا شكره للمسؤولين في صحة الرياض ووزارة الصحة على الدعم الذي يقدمونه للمجمع لتقديم خدمة متميزة للمرضى والمراجعين.

وفي كلمة له أكد الدكتور عصام الغامدي أن تحقيق هذا الإنجاز هو مدعاة للفخر.. مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بُذلت في سبيل تحقيقه، وحث الجميع على الاستمرار في التميز بما يخدم المريض والمراجع.