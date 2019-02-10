، "صالحة" حامل في شهرها السابع تعاني من نزيف في الدماغ.. وشقيقها يناشد ،

محمد بن مسعود - الدمام - ترقد حالياً في مستشفى النور بمكة وحالتها خطيرة

تعاني صالحة العمري البالغة من العمر 22 عاماً، من نزيف في الدماغ مع أنيميا منجلية، إلى جانب معاناتها مع الحمل؛ إذ ترقد حالياً في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، وسط مطالبات من ذويها بنقلها إلى مراكز متخصصة تنقذ حياتها وحياة جنينها على وجه السرعة.

وقال شقيقها "عامر" في شكوى بعث بها لـ"الخليج 365": "تعرضت شقيقتي " صالحة " وهي حامل في الشهر السابع بمولودها الأول، لحالة إغماء صبيحة يوم الخميس الماضي، وعلى إثر ذلك تم نقلها لمستشفى القنفذة العام والذي أحالها عن طريق سيارة إسعاف لمستشفى النور بمكة المكرمة في نفس اليوم".

وأضاف: بعد عمل الفحوصات الطبية لها في مستشفى النور اتضح أنها تعاني من نزيف في الدماغ إلى جانب وجود أنيميا منجلية، وتم تنويمها في قسم العناية التي لاتزال متواجدة فيه؛ وقد نصح الأطباء بنقلها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض نظراً لإمكانياته العالية في التعامل مع مثل هذه الحالات، خاصةً أنها بحاجة ماسّة للتدخل الطبي السريع، سيما وأنها حامل في شهرها السابع ما يستدعي ذلك نقلها بشكل عاجل.

وطالب شقيقها مسؤولي وزارة الصحة بضرورة إنقاذ شقيقته ومساعدته في نقلها بصورة عاجلة بعد أن تعذر علاجها في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، مشيراً إلى أن الأطباء هناك اكتفوا فقط بعمل تقرير طبي وإحالتها إلكترونياً لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ وهو ما ينشده ذووها في قبول حالتها في أسرع وقت ممكن.