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كشفت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية أن لافتة ضخمة تحمل صورة الأمين العام لحزب الله اللبناني الإرهابي حسن نصر الله علقت على صناديق القمامة وسط تل أبيب.
وبحسب الوكالة فقد نصبت اللافتة عند دوار وسط المدينة من قِبل شركة ELA المختصة بإعادة تدوير النفايات، ضمن إطار حملة تهدف إلى إجبار الإسرائيليين على المشاركة في مشروعات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية.
وعلى خلفية صورة نصر الله، كتب على اللافتة: "لا أعيد تدوير القناني البلاستيكية وتلي ذلك عبارة أخرى ونصها: "نصر الله أمضى في المخبأ 12 عامًا، فما مبررك بعدم إعادة تدوير القناني؟ وفق موقع روسيا اليوم
يالسخرية...تل أبيب تستخدم صورة حسن نصر الله للدعاية لتدوير القمامةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
كشفت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية أن لافتة ضخمة تحمل صورة الأمين العام لحزب الله اللبناني الإرهابي حسن نصر الله علقت على صناديق القمامة وسط تل أبيب.
وبحسب الوكالة فقد نصبت اللافتة عند دوار وسط المدينة من قِبل شركة ELA المختصة بإعادة تدوير النفايات، ضمن إطار حملة تهدف إلى إجبار الإسرائيليين على المشاركة في مشروعات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية.
وعلى خلفية صورة نصر الله، كتب على اللافتة: "لا أعيد تدوير القناني البلاستيكية وتلي ذلك عبارة أخرى ونصها: "نصر الله أمضى في المخبأ 12 عامًا، فما مبررك بعدم إعادة تدوير القناني؟ وفق موقع روسيا اليوم
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
09:28 PM
كتب عليها باستهجان: أمضى في المخبأ 12 عامًا فما دورك أنت؟
كشفت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية أن لافتة ضخمة تحمل صورة الأمين العام لحزب الله اللبناني الإرهابي حسن نصر الله علقت على صناديق القمامة وسط تل أبيب.
وبحسب الوكالة فقد نصبت اللافتة عند دوار وسط المدينة من قِبل شركة ELA المختصة بإعادة تدوير النفايات، ضمن إطار حملة تهدف إلى إجبار الإسرائيليين على المشاركة في مشروعات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية.
وعلى خلفية صورة نصر الله، كتب على اللافتة: "لا أعيد تدوير القناني البلاستيكية وتلي ذلك عبارة أخرى ونصها: "نصر الله أمضى في المخبأ 12 عامًا، فما مبررك بعدم إعادة تدوير القناني؟ وفق موقع روسيا اليوم
، يالسخرية...تل أبيب تستخدم صورة حسن نصر الله للدعاية لتدوير القمامة ،
المصدر : الخليج 365
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