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أطلقت إدارة مرور محافظة جدة البرنامج التدريبي "فن التعامل مع الجمهور" لمنسوبيها من الضباط والأفراد، وذلك على رأس العمل.
ويهدف البرنامج إلى تطوير الأداء في كيفية التعامل مع الآخرين، وتنفيذ المهام الموكلة إليهم بأعلى مستوى من المهنية والحرفية العالية، وتقديم أفضل الخدمات المرورية.
نفّذ البرنامج عددٌ من محاضري جامعة الملك عبدالعزيز، وفرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة، والمختصين بالقطاع الخاص لاستقطاب محاضرين ومدربين من ذوي الاختصاص، بالإضافة إلى الضباط من ذوي الخبرة والكفاءة، وسيستمر البرنامج حتى يشمل جميع الفئة المستهدفة بالإدارة.
وبتلك المناسبة قدّم مدير الإدارة العميد سلمان الجميعي شكره لشركاء النجاح والمحاضرين؛ آملاً في أن يحقق البرنامج أهدافه.
"مرور جدة" يدرب موظفيه على "فن التعامل مع الجمهور"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
أطلقت إدارة مرور محافظة جدة البرنامج التدريبي "فن التعامل مع الجمهور" لمنسوبيها من الضباط والأفراد، وذلك على رأس العمل.
ويهدف البرنامج إلى تطوير الأداء في كيفية التعامل مع الآخرين، وتنفيذ المهام الموكلة إليهم بأعلى مستوى من المهنية والحرفية العالية، وتقديم أفضل الخدمات المرورية.
نفّذ البرنامج عددٌ من محاضري جامعة الملك عبدالعزيز، وفرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة، والمختصين بالقطاع الخاص لاستقطاب محاضرين ومدربين من ذوي الاختصاص، بالإضافة إلى الضباط من ذوي الخبرة والكفاءة، وسيستمر البرنامج حتى يشمل جميع الفئة المستهدفة بالإدارة.
وبتلك المناسبة قدّم مدير الإدارة العميد سلمان الجميعي شكره لشركاء النجاح والمحاضرين؛ آملاً في أن يحقق البرنامج أهدافه.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
09:24 PM
لتطوير أدائهم وتنفيذ المهام الموكلة إليهم بأعلى مستوى من المهنية والحرفية
أطلقت إدارة مرور محافظة جدة البرنامج التدريبي "فن التعامل مع الجمهور" لمنسوبيها من الضباط والأفراد، وذلك على رأس العمل.
ويهدف البرنامج إلى تطوير الأداء في كيفية التعامل مع الآخرين، وتنفيذ المهام الموكلة إليهم بأعلى مستوى من المهنية والحرفية العالية، وتقديم أفضل الخدمات المرورية.
نفّذ البرنامج عددٌ من محاضري جامعة الملك عبدالعزيز، وفرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة، والمختصين بالقطاع الخاص لاستقطاب محاضرين ومدربين من ذوي الاختصاص، بالإضافة إلى الضباط من ذوي الخبرة والكفاءة، وسيستمر البرنامج حتى يشمل جميع الفئة المستهدفة بالإدارة.
وبتلك المناسبة قدّم مدير الإدارة العميد سلمان الجميعي شكره لشركاء النجاح والمحاضرين؛ آملاً في أن يحقق البرنامج أهدافه.
، "مرور جدة" يدرب موظفيه على "فن التعامل مع الجمهور" ،
المصدر : الخليج 365
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