، بالأسماء.. "تعليم الجوف" يعلن الفائزين بمسابقة القرآن الكريم والأذكار ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الراشد": تستهدف رفع مستوى الوعي الشرعي لدى الطلاب

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الإشراف التربوي للبنين، أسماء الطلاب الفائزين بمسابقة القرآن الكريم بكامل فروعها، ومسابقة أذكار وآداب على مستوى المنطقة.

ونوه مدير إدارة الإشراف التربوي "بنين" خالد بن سعد الراشد، إلى أن هذه المسابقات تأتي حرصًا من وزارة التعليم على رفع مستوى الوعي الشرعي لدى الطلاب، من خلال التحفيز والتشجيع على الاهتمام والعناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية.

من جانبه، أوضح رئيس قسم التربية الإسلامية محمد بن عرفج السرحاني، أن نتائج مسابقة القرآن الكريم جاءت على النحو التالي: أولًا: المعلمون المرشحون للوزارة: ممدوح سعود الشمري من مدرسة الشيخ محمد بن إبراهيم المتوسطة في الأضارع في الفرع الأول، ومحمد موسى النقيدان من مدرسة الفيصل المتوسطة في سكاكا في الفرع الثاني، وعبدالرحمن عبدالعزيز التويجري من مدرسة صوير المتوسطة في الفرع الثالث.



ثانيًا: المعلمون المكرمون على مستوى الإدارة: كرم عبدالحميد عبدالحليم من مدرسة العمرية الأهلية في سكاكا في الفرع الأول، ومحمد علي السيد من مدرسة طبرجل الأهلية في الفرع الأول.

ثالثًا: الطلاب المرشحون للوزارة: جهاد بن فواز البليهد من مدرسة سماء الإبداع الأهلية في سكاكا في الفرع الخامس.

رابعًا: الطلاب المكرمون على مستوى الإدارة: محمد علاء أسعد من مدرسة طبرجل الأهلية في الفرع الأول، ومحمد أحمد الشرقاوي من مدرسة أبي بكر الصديق بسكاكا في الفرع الأول، وعبدالرحمن قاسم حسون من مدرسة عبدالله بن الزبير في دومة الجندل في الفرع الثاني، وإسماعيل أحمد إسماعيل من مدرسة فلسطين الابتدائية في سكاكا في الفرع الثالث، وعبدالله خالد الجبلي من مدرسة فرسان الجوبة الأهلية في سكاكا في الفرع الثالث، وحسام الدين محمود من مدرسة الإمام عاصم في سكاكا في الفرع الخامس، وعبدالله أحمد عبدالحي من مدرسة الفيصل المتوسطة في سكاكا في الفرع الخامس، وعبدالله عمر فاروق من مدرسة الإمام عاصم في سكاكا في الفرع السادس، وعبدالرحمن أشرف مصطفى من مدرسة ابن القيم المتوسطة في سكاكا في الفرع السادس، وعبدالله محمد علي من مدرسة أبيّ بن كعب في طبرجل في الفرع السابع، ومحمد وليد حبيب من مدرسة صلاح الدين المتوسطة في سكاكا في الفرع السابع، وعمر أحمد رجب من مدرسة الإمام عاصم في سكاكا في الفرع الثامن، وعبداللطيف خالد الحمويه من مدرسة الشيخ محمد بن إبراهيم في الأضارع في الفرع الثامن.

وجاءت نتائج مسابقة أذكار وآداب على النحو التالي:

أولًا: مستوى الصفوف العليا والمرحلة المتوسط والثانوية "خمسون ذكرًا وأدبًا": كريم أيمن الصادق غانم من مدرسة طبرجل المتوسطة، وصلاح الدين رياض النصير من مدرسة طبرجل الثانوية الأهلية.

ثانيًا: مستوى الصفوف الأولية "ثلاثون ذِكرًا وأدبًا": عبدالعزيز مدالله الرويلي من مدرسة التلاحم الابتدائية الأهلية بصوير، وأحمد رشاد محمد حسن من مدرسة عبدالله بن عمر الابتدائية في دومة الجندل.