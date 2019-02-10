، زوران: أسابق الزمان لتطوير الهلال تكتيكيّاً.. والقادسية يملك لاعبين متميزين بالمقدمة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد زوران ماميتش مدرب الهلال أن الأمور تسير بشكل جيد مع الفريق رغم أننا نسابق الزمن لتطوير بعض الجوانب التكتيكية.
وجاء حديث المدرب الكرواتي خلال المؤتمر الخاص بمباراة فريقه مع القادسية ضمن منافسات الجولة 20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وتابع: الأمور تسير بشكل جيد، والأيام تمضي بسرعة، وكأنني قضيت عدة أشهر هنا وليست أيامًا.
وعن المباراة المقبلة أمام القادسية قال: "سنخوض مباراتنا القادمة على أرضنا أمام القادسية، الذي يملك لاعبين متميزين في خط الهجوم مثل: إلتون، وبيسمارك، وكمارا.
وأضاف: لقد حللنا آخر مباراتين لمنافسنا القادسية، الذي يلعب بشكل جيد، ويقدم مستويات متميزة.
وأوضح زوران أن لاعبي فريقه مستعدون للظهور بشكل جيد، لإسعاد الجماهير. وقال: "مع استمرارنا في العمل سنتحسن أكثر؛ حيث يملك الفريق قائمة متكاملة بإمكانات عالية، رغم افتقادنا لبعض اللاعبين".
وختم المدرب الكرواتي حديثه بأن كرة القدم ليست لمسة سحرية حتى يتغير كل شيء في يوم وليلة.
من جانبه قال اللاعب ميلوش ديجينك: "سنلعب مباراة هامة جدّاً على أرضنا وبين جماهيرنا، ونحن على أتم الاستعداد لإسعاد جماهيرنا".
وأضاف: سنعمل على تطوير أدائنا والاستفادة من الأخطاء للظهور بالشكل الذي تتمناه جماهيرنا؛ حيث تركيزنا كمنظومة عمل منصبّ نحو مبارياتنا فقط، والتي نسعى من خلالها لتقديم أداء متميز.
زوران: أسابق الزمان لتطوير الهلال تكتيكيّاً.. والقادسية يملك لاعبين متميزين بالمقدمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
أكد زوران ماميتش مدرب الهلال أن الأمور تسير بشكل جيد مع الفريق رغم أننا نسابق الزمن لتطوير بعض الجوانب التكتيكية.
وجاء حديث المدرب الكرواتي خلال المؤتمر الخاص بمباراة فريقه مع القادسية ضمن منافسات الجولة 20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وتابع: الأمور تسير بشكل جيد، والأيام تمضي بسرعة، وكأنني قضيت عدة أشهر هنا وليست أيامًا.
وعن المباراة المقبلة أمام القادسية قال: "سنخوض مباراتنا القادمة على أرضنا أمام القادسية، الذي يملك لاعبين متميزين في خط الهجوم مثل: إلتون، وبيسمارك، وكمارا.
وأضاف: لقد حللنا آخر مباراتين لمنافسنا القادسية، الذي يلعب بشكل جيد، ويقدم مستويات متميزة.
وأوضح زوران أن لاعبي فريقه مستعدون للظهور بشكل جيد، لإسعاد الجماهير. وقال: "مع استمرارنا في العمل سنتحسن أكثر؛ حيث يملك الفريق قائمة متكاملة بإمكانات عالية، رغم افتقادنا لبعض اللاعبين".
وختم المدرب الكرواتي حديثه بأن كرة القدم ليست لمسة سحرية حتى يتغير كل شيء في يوم وليلة.
من جانبه قال اللاعب ميلوش ديجينك: "سنلعب مباراة هامة جدّاً على أرضنا وبين جماهيرنا، ونحن على أتم الاستعداد لإسعاد جماهيرنا".
وأضاف: سنعمل على تطوير أدائنا والاستفادة من الأخطاء للظهور بالشكل الذي تتمناه جماهيرنا؛ حيث تركيزنا كمنظومة عمل منصبّ نحو مبارياتنا فقط، والتي نسعى من خلالها لتقديم أداء متميز.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
09:01 PM
أكد زوران ماميتش مدرب الهلال أن الأمور تسير بشكل جيد مع الفريق رغم أننا نسابق الزمن لتطوير بعض الجوانب التكتيكية.
وجاء حديث المدرب الكرواتي خلال المؤتمر الخاص بمباراة فريقه مع القادسية ضمن منافسات الجولة 20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وتابع: الأمور تسير بشكل جيد، والأيام تمضي بسرعة، وكأنني قضيت عدة أشهر هنا وليست أيامًا.
وعن المباراة المقبلة أمام القادسية قال: "سنخوض مباراتنا القادمة على أرضنا أمام القادسية، الذي يملك لاعبين متميزين في خط الهجوم مثل: إلتون، وبيسمارك، وكمارا.
وأضاف: لقد حللنا آخر مباراتين لمنافسنا القادسية، الذي يلعب بشكل جيد، ويقدم مستويات متميزة.
وأوضح زوران أن لاعبي فريقه مستعدون للظهور بشكل جيد، لإسعاد الجماهير. وقال: "مع استمرارنا في العمل سنتحسن أكثر؛ حيث يملك الفريق قائمة متكاملة بإمكانات عالية، رغم افتقادنا لبعض اللاعبين".
وختم المدرب الكرواتي حديثه بأن كرة القدم ليست لمسة سحرية حتى يتغير كل شيء في يوم وليلة.
من جانبه قال اللاعب ميلوش ديجينك: "سنلعب مباراة هامة جدّاً على أرضنا وبين جماهيرنا، ونحن على أتم الاستعداد لإسعاد جماهيرنا".
وأضاف: سنعمل على تطوير أدائنا والاستفادة من الأخطاء للظهور بالشكل الذي تتمناه جماهيرنا؛ حيث تركيزنا كمنظومة عمل منصبّ نحو مبارياتنا فقط، والتي نسعى من خلالها لتقديم أداء متميز.
، زوران: أسابق الزمان لتطوير الهلال تكتيكيّاً.. والقادسية يملك لاعبين متميزين بالمقدمة ،
المصدر : الخليج 365
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