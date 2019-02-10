شكرا لقرائتكم فيديو.. محمد بن سلمان خلال عزف السلام الملكي بحفل تدشين مشاريع العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - العلا

أظهر مقطع فيديو وقوف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ احترامًا أثناء عزف السلام الملكي في حفل تدشين عدد من المشاريع في محافظة العلا.

وشرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفل تدشين عدد من المشاريع في محافظة العلا، اليوم الأحد.

وأطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا؛ كجزء من سلسلة من المشاريع الإستراتيجية الرئيسية التي تقوم بها الهيئة الملكية لمحافظة العلا.



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