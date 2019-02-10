بث مباشر.. محمد بن سلمان يطلق رؤية العلا ويدشن عددًا من المشاريع

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - العلا شرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفل تدشين عدد من المشاريع في محافظة العلا، اليوم الأحد. ووثقت “متابعات الخليج 365” وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مقر الحفل. ويمكن مشاهدة البث المباشر للحفل: وأطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا كجزء من سلسلة من المشاريع الإستراتيجية الرئيسية التي تقوم بھا الھيئة الملكية لمحافظة العلا.

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