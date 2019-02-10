شكرا لقرائتكم حرس الحدود يحبط تهريب 1202 كجم من الحشيش المخدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت ، بتوفيق الله، خلال شهر جمادى الأول من عام 1440هـ عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1202) كجم ،من مادة الحشيش المخدر.

كما تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (55) متهماً ، بينهم (40) من الجنسية الإثيوبية و(10) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الباكستانية و (2) من الجنسية الصومالية ومتهم واحد سعودي الجنسية ، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. مبيناً أنه تم إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم لحماية حدود الوطن والتصدي بحزم وعزيمة لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.

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