الان تتابع النيابة العامة: أكثر من 15 ألف قضية وردت للفروع والدوائر خلال الشهر الماضي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت هيئة النيابة العامة، اليوم، تقريرها الشهري من 7/5/1440 إلى 4/6/1440، وتضمن عدد القضايا الواردة والمنجز منها، وعدد القضايا المحالة للمحاكم.

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