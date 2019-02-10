الان تتابع الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين، في المملكة، قائلة إنه يستمر هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “الشرقية، الرياض، القصيم، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية”.
وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المنطقة الشرقية.
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