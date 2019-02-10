صدور نتائج الأهلية للدورة الـ15 دفعة شهر فبراير 2019 وإجراءات تعديل الحساب البنكي للاستفادة من برنامج حساب المواطن، حيث أكد برنامج حساب المواطن أنه سيتم صرف الدفعة الـ15 من البرنامج، وسيكون ذلك يوم ” 10 فبراير 2019 ” وذلك لكافة المستحقين والمستوفين للشروط بالإضافة إلى أن برنامج حساب المواطن على حسابة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، حيث يوضح من خلاله طريقة تغيير أو تعديل الحساب البنكي الخاص للمستفيدين في برنامج حساب المواطن، لكى تقوم بتغطية جميع احتياجات المستحقين للدعم عبر برنامج حساب المواطن، فقد قام برنامج حساب المواطنن بـ اعتماد دعوة كافة مستحقين لمبالغ الدعم في دفعات سابقة ولم يتم إيداعها في حسابتهم البنكية، وذلك بسبب حدوث عائق في الحسابات البنكية الخاصة بحساب المواطن، ومن خلال موقعنا وعبر هذا المقال سوف نقوم بنشر كافة الخطوات التي ستساعد المواطنين السعوديين لتغير وتعديل حساباتهم البنكية، ووإجراءت تعديل الحساب البنكي للاستفادة من برنامج حساب مواطن، من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمواطنيها، تابعوا هذا المقال. إجراءات تعديل الحساب البنكي للاستفادة من برنامج حساب المواطن قام برنامج حساب المواطن بنشر بعض الخطوات التي يجب إتباعها لتعديل حساباتهم البنكية للاستفادة من برنامج حساب مواطن وأيضاً لتكون جاهزة لإجراء التحويلات المستحقة للدعم من قبل الدولة، إليكم خطوات وإجراءات تعديل الحساب البنكي للاستفادة من برنامج حساب المواطن. أولاً يجب على الشخص السجل في برنامج حساب المواطن عبر رابط موقع البوابة الالكترونية لبرنامج حساب المواطن، وذلك من خلال الرابط التي سنقوم بنشره عبر هذا المقال. ومن ثم يجب الدخول على تبويب الحساب البنكي. بعد ذلك يتم إدخال رقم الآيبان الجديد. وأخيراً، حفظ البيانات التي تم تسجيلها.

رابط نتائج حساب المواطن نتائج الاهلية الدفعة الـ15

حساب المواطن | صدور نتائج الأهلية للدورة الـ15 دفعة شهر فبراير 2019 وإجراءات تعديل الحساب البنكي للاستفادة من برنامج حساب المواطن

صدرت نتائج الاهلية للدفعة الجديدة حيث أعلن حساب المواطن عبر حسابه الرسمي فى تويتر صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة عشرة ” لشهر فبراير “، وللتحقق كم الاهلية بجب الدخول رابط البوابة الالكترونية لبرنامج حساب المواطن، ثم البدء إجراءت تعديل الحساب البنكي للاستفادة من برنامج حساب مواطن، والتي قمنا بنشرها مسبقاً، إليكم موعد صرف الدفعة الـ15 من برنامج حساب المواطن 1440.

موعد صرف حساب مواطن نتائج الاهلية الدفعة الـ15

قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن موعد صرف دفعات مستحقي الدعم، والذي يترقبه مستفيدي الدفعة الــ15 من برنامج حساب المواطن 1440 موعد إيداع استحقاقاتهم من برنامج حساب المواطن داخل حساباتهم البنكية والتي من القرر أن يكون موعد صرف حساب مواطن نتائج الاهلية الدفعة الـ15 “يوم الأحد الموافق 10\2\2019”.

حساب المواطن 1440