شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 5 محلات تعمل بلا تراخيص في السيل الصغير بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أغلقت بلدية السيل الصغير الفرعية بمحافظة الطائف 5 محلات لنشاطات تجارية متنوعة تعمل بدون الحصول على تراخيص نظامية.

وكشفت حملة رقابية مفاجئة وجود مخالفات وتجاوزات في عدد من المرافق التجارية، وعدم وجود رخصة بلدية لمزاولة الأنشطة في بعض المحلات.

ويواصل مراقبو الفرع جولاتهم الميدانية لمتابعة نظامية المرافق التجارية العاملة بنطاق خدماته، ووجود الشهادات الصحية لدى العاملين بالأنشطة التي لها علاقة بصحة المستهلكين، ومستوى التزام المحلات بالاشتراطات الصحية وضوابط ومعايير العمل بالنشاطات التجارية.

وأوضحت أمانة الطائف ان المراقبين أغلقوا 5 أنشطة شملت محلاً لبيع المواد الغذائية، وبوفيها لتقديم الوجبات السريعة، ومرافق أخرى مخالفة، وتبين لمراقبي الفرع أن هذه المحلات تعمل دون ترخيص نظامي يسمح بمزاولة الأنشطة، بالإضافة إلى ضبط ملاحظات تتعلق بالنظافة والالتزام بالزي الرسمي وتطبيق الاشتراطات الصحية.

وطبقت البلدية الفرعية الغرامات الرادعة بحق المخالفين، علاوة على الإغلاق لحين تصحيح المخالفات.