ماذا قال وكيل إمارة حائل للموظفين في أول يوم عمل؟

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل) باشر وكيل إمارة منطقة حائل الجديد عادل بن صالح آل الشيخ اليوم (الأحد) مهام عمله في إمارة المنطقة والتقى بموظفي الإمارة. وبحسب إمارة المنطقة حث آل الشيخ الموظفين على مضاعفة الجهود لتنفيذ توجيهات أمير المنطقة ونائبه، لخدمة المراجعين على أكمل وجه.



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