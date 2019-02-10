شكرا لقرائتكم خبر عن الفهادي يشكر القيادة بمناسبة تعيينه سفيراً لدى اليابان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى اليابان. وأعرب في تصريح بهذه المناسبة عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، سائلا الله تعالى أن يكون عند حسن ظن القيادة وتحقيق تطلعاتها في سبيل خدمة الدين ثم الملك والوطن.



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