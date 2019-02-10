شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المؤتمر الدولي للمعلومات الجغرافية بجامعة «سعود» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نيابة عن نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، افتتح مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم (الأحد) المؤتمر الدولي للمعلومات الجغرافية 2019. الذي تنظمه الجمعية الجغرافية السعودية بالتعاون العلمي مع الجمعية الدولية للمساحة التصويرية والاستشعار عن بعد (ISPRS) بقاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيسي بجامعة الملك سعود.

من جهته، أوضح رئيس المؤتمر الدكتور علي الدوسري أن هذه الفعالية يهدف إلى التعريف بأحدث التطورات العلمية والتقنيات الحديثة في هذا المجال وعقد أمس خمس ورش عمل متخصصة تجاوز عدد المسجلين فيها 200 مشارك ومشاركة وسيتم تقديم 40 ورقة علمية ما بين قطاع حكومي وحهات تجارية وباحثين مستقلين يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الاستشعار عن بعد يمثلون أكثر من 20 دولة ويصاحب المؤتمر معرض متخصص يضم أكثر من 30 عارضا من القطاعين الحكومي والخاص وجهات دولية يتم من خلالها عرض آخر ما توصلت إليه التقنيات في مجال علم المعلومات الجغرافية.

من جانبه، أوضح مدير الجامعة الدكتور العمر أن المؤتمر يأتي مكملاً لمنظومةِ مؤتمراتٍ دوليةٍ تُعقدُ سنويًا في دولِ العالمِ في المجالاتِ الرئيسيةِ في علمِ المعلوماتِ الجغرافيةِ، ومن بينها «نُظم المعلوماتِ الجغرافيةِ»، «الاستشعارِ عن بعد»، «أنظمةِ تحديدِ المواقعْ»، و«برمجياتِ وتطبيقاتِ التصوير»ِ و«تقنياتِ الدرونْ». وإدراكاً من جامعةِ الملكِ سعود لأهميةِ مثلِ هذه المؤتمراتِ العلميةِ وما تقدمهُ من نقلٍ للمعرفةَ واقتصادها جاءَ انعقادُ هذا المؤتمرِ ليكونَ مساهماً في إعادةِ رسمِ المدنِ السعوديةِ بنظمِ المعلوماتِ الجغرافيةِ.

وأضاف العمر أنه من المعلوم أن علم المعلوماتِ الجغرافيةِ في أقسامِ الجغرافيا يتميزُ بالدراساتِ العلميةِ والتطبيقيةِ في مجالِ نُظُمِ المعلوماتِ الجغرافيةِ والاستشعارِ عن بعد، وأنظمةِ تحديدِ المواقعِ، وعلمِ المعلومةِ الجغرافية. ومن هذا المنطلقِ تسعى الجمعيةُ الجغرافيةُ السعوديةُ لتَنشيطِ ونَشرِ وإقامةِ الفعالياتِ والمؤتمراتِ في هذه المجالاتِ المهمةِ إيماناً منها بالأثرِ الإيجابي لهذهِ الفعالياتِ، وفى ضوءِ ذلكَ وبدعمٍ من وزارةِ التعليمِ ينطلقُ هذا المؤتمرُ الدولي من أروقةِ جامعةِ الملكِ سعودْ، ليكونَ نواةً لمؤتمراتٍ متخصصةٍ ومتميزةٍ تَستقطِبُ الخبراتِ والتجاربَ الدوليةَ في مجالِ علمِ المعلوماتِ الجغرافيةِ ومنبراً علمياً لِبحثِ القضايا العلميةِ والتنمويةِ ذاتِ العلاقةِ بعلمِ المعلوماتِ الجغرافية.