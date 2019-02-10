شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنمية بإمارة المدينة يوقع اتفاقية ثلاثية لتطوير المحافظات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) وقع مركز التنمية الاقتصادية بإمارة منطقة ⁧ المدينة المنورة⁩ اتفاقية تعاون ثلاثية مع الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة وغرفة ⁧ينبع⁩ بهدف تطوير و تنمية المحافظات بالتعاون مع المحافظات، و بناء منصة مشتركة للفرص الاستثمارية تعزيزا لبيئة الأعمال بالمنطقة. صور صور



كانت هذه تفاصيل خبر مركز التنمية بإمارة المدينة يوقع اتفاقية ثلاثية لتطوير المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.