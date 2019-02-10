شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز يشكر القيادة بمناسبة تعيينه سفيرا لدى جمهورية سويسرا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) رفع الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير رفع الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - بمناسبة تعيينه سفيرا لدى جمهورية سويسرا. وأعرب الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز في تصريح بهذه المناسبة عن تقديره للثقة الملكية الكريمة، مؤكداً أنه سيبذل جهده ليكون عند حسن ظن القيادة في سبيل خدمة الدين ثم الملك والوطن.



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