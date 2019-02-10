، مدرب النصر في ورطة اختيار القائمة الآسيوية.. هل يكون "امرابط" الضحية؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيكون الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة فيتوريا في أزمة حقيقية حين يتم إرسال الرباعي الأجنبي الذي سيشارك في البطولة الآسيوية المقبلة.

وستضطر إدارة العالمي لاستبعاد اثنين من الرباعي المميز عبدالرازق حمدالله والنيجيري أحمد موسى والمغربي نور الدين امرابط والبرازيلي غوليانو.

ومن المرجح هو استبعاد النيجيري أحمد موسى نتيجة تألق المغربي حمد الله إضافة للمغربي نور الدين امرابط حيث سيكون الجهاز الفني مجبراً على عدم الاستعانة باللاعب.

ومن المعروف أن لوائح الاتحاد الآسيوي تطلب أن يكون هناك لاعب آسيوي ضمن الرباعي الأجنبي وبالتالي ستتم الاستعانة بالحارس الأسترالي جونز، وهذا يعني أن النصر سيضم لاعباً واحداً من كل مركز في المسابقة فسيكون هناك الحارس غونز والمدافع مايكون والبرازيلي غوليانو والمغربي حمد الله.

الجماهير النصراوية ترى أن الاستفادة النصراوية لم تظهر حتى الآن من وراء الحارس الأسترالي الذي بدا أن وليد عبدالله أو العويشير قادران على سد الفراغ بدلاً منه، وتساءلت ماذا لو كان النصر تعاقد مع مدافع آسيوي قوي وهم متواجدون بكثرة وأبرزت البطولة الآسيوية عدداً منهم؟.



في حال تعاقد النصر مع مدافع آسيوي بدلاً من البرازيلي مايكون فوقتها سيستفيد الجهاز الفني من تواجد امرابط مع غوليانو مع حمد الله مع المدافع الآسيوي ووقتها سيستطيع الفريق الاستفادة بأقصى صورة ممكنة من محترفيه.