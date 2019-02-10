، ضبط 8 أطنان مخدرات ومتفجرات في ثلاثة مستودعات للمليشيات بحضرموت ،

ضبطت قوة من الجيش اليمني وأخرى أمنية، في حضرموت 8 أطنان من المخدرات والمتفجرات كانت داخل ثلاثة مستودعات بمديرية زمخ ومنوخ الصحراوية.
وقال مصدر عسكري يمني، إن ضبط المخدرات جاء خلال عملية مداهمة نفذتها قوة من المنطقة العسكرية الأولى بمساندة أجهزة الأمن لمبنى يضم ثلاثة مستودعات وبداخله كمية كبيرة من المواد المخدرة والمتفجرات بمنطقة حضي.
وبحسب المصدر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- فإن المخدرات تضم أطنانًا من الحشيش وحبوب الكبتاجون والترامادول، إضافة إلى كمية من متفجرات تي إن تي والديناميت وعجينة متفجرة، وأسلحة نوعية ومبالغ مالية مزورة من فئة خمسة آلاف ريال يمني صادرة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.
وضبطت القوات العسكرية والأمنية عنصرين كانا في المواقع ويجري التحقيق معهما من قبل الجهات الأمنية المختصة.
ضبط 8 أطنان مخدرات ومتفجرات في ثلاثة مستودعات للمليشيات بحضرموتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-10
ضبطت قوة من الجيش اليمني وأخرى أمنية، في حضرموت 8 أطنان من المخدرات والمتفجرات كانت داخل ثلاثة مستودعات بمديرية زمخ ومنوخ الصحراوية.
وقال مصدر عسكري يمني، إن ضبط المخدرات جاء خلال عملية مداهمة نفذتها قوة من المنطقة العسكرية الأولى بمساندة أجهزة الأمن لمبنى يضم ثلاثة مستودعات وبداخله كمية كبيرة من المواد المخدرة والمتفجرات بمنطقة حضي.
وبحسب المصدر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- فإن المخدرات تضم أطنانًا من الحشيش وحبوب الكبتاجون والترامادول، إضافة إلى كمية من متفجرات تي إن تي والديناميت وعجينة متفجرة، وأسلحة نوعية ومبالغ مالية مزورة من فئة خمسة آلاف ريال يمني صادرة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.
وضبطت القوات العسكرية والأمنية عنصرين كانا في المواقع ويجري التحقيق معهما من قبل الجهات الأمنية المختصة.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
07:52 PM
جاء خلال عملية مداهمة نفذها الجيش اليمني
ضبطت قوة من الجيش اليمني وأخرى أمنية، في حضرموت 8 أطنان من المخدرات والمتفجرات كانت داخل ثلاثة مستودعات بمديرية زمخ ومنوخ الصحراوية.
وقال مصدر عسكري يمني، إن ضبط المخدرات جاء خلال عملية مداهمة نفذتها قوة من المنطقة العسكرية الأولى بمساندة أجهزة الأمن لمبنى يضم ثلاثة مستودعات وبداخله كمية كبيرة من المواد المخدرة والمتفجرات بمنطقة حضي.
وبحسب المصدر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- فإن المخدرات تضم أطنانًا من الحشيش وحبوب الكبتاجون والترامادول، إضافة إلى كمية من متفجرات تي إن تي والديناميت وعجينة متفجرة، وأسلحة نوعية ومبالغ مالية مزورة من فئة خمسة آلاف ريال يمني صادرة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.
وضبطت القوات العسكرية والأمنية عنصرين كانا في المواقع ويجري التحقيق معهما من قبل الجهات الأمنية المختصة.
، ضبط 8 أطنان مخدرات ومتفجرات في ثلاثة مستودعات للمليشيات بحضرموت ،
المصدر : الخليج 365
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