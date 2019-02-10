، انتصارات نوعية لـ"مقاومة حجة".. تحرير مناطق وقتل 20 حوثياً وأسر 26 ،

محمد بن مسعود - الدمام - مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات الميليشيا

فرضت المقاومة الشعبية من قبائل حجور في مديرية كشر شرقي محافظة حجة، اليوم (الأحد)، سيطرتها الكاملة على مناطق وجبال الشاحي، والحوج، والذنبه، ومنطقة قريات، بالإضافة إلى سيطرتها النارية على سلسلة جبال المندلة، في انتصارات نوعية للمقاومة.

ووفقاً لـ"سبتمبر نت"، خاضت مقاومة حجور مسنودة بمقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي، معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، ولازالت المعارك حتى الأثناء على أشدها وتواصل المقاومة خلالها التقدم بعد السيطرة النارية على سلسلة جبال المندلة، إلى عزلتي بني ريبان، وبني حليس.

وشهدت صفوف الميليشيا انهيارات كبيرة وتراجع المئات من مسلحيها، الذين لجؤوا إلى قصف المنطقة بالأسلحة الثقيلة، أمام التقدم المتسارع للمقاومة الشعبية في حجور.

وأسرت المقاومة الشعبية في حجور خلال معارك اليوم 26 عنصراً من الحوثيين، فيما أطلقت 6 منهم من أبناء مديرية الجميمة، كبادرة حسن نية.

وتكبدت المليشيا الانقلابية مقتل أكثر من عشرين عنصراً وإصابة عشرات آخرين من مقاتليها علاوة على الاستيلاء على مصفحة عسكرية واثنين أطقم قتالية وسيارة هايلوكس وثلاث دراجات نارية وكمية كبيرة من الأسلحة المختلفة والذخائر تابعة للميليشيا.

وتزامنت المعارك مع قصف جوي مكثف لمقاتلات التحالف العربي استهدف مواقع وتجمعات متفرقة تتمركز فيها المليشيا الحوثية أسفرت عن تدمير آليات قتالية ثقيلة للمسلحين الانقلابيين في منطقة المندلة، وشرقي العبيسة.