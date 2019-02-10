، انتصارات نوعية لـ"مقاومة حجة".. تحرير مناطق وقتل 20 حوثياً وأسر 26 ،

- 1/2
- 2/2
فرضت المقاومة الشعبية من قبائل حجور في مديرية كشر شرقي محافظة حجة، اليوم (الأحد)، سيطرتها الكاملة على مناطق وجبال الشاحي، والحوج، والذنبه، ومنطقة قريات، بالإضافة إلى سيطرتها النارية على سلسلة جبال المندلة، في انتصارات نوعية للمقاومة.
ووفقاً لـ"سبتمبر نت"، خاضت مقاومة حجور مسنودة بمقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي، معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، ولازالت المعارك حتى الأثناء على أشدها وتواصل المقاومة خلالها التقدم بعد السيطرة النارية على سلسلة جبال المندلة، إلى عزلتي بني ريبان، وبني حليس.
وشهدت صفوف الميليشيا انهيارات كبيرة وتراجع المئات من مسلحيها، الذين لجؤوا إلى قصف المنطقة بالأسلحة الثقيلة، أمام التقدم المتسارع للمقاومة الشعبية في حجور.
وأسرت المقاومة الشعبية في حجور خلال معارك اليوم 26 عنصراً من الحوثيين، فيما أطلقت 6 منهم من أبناء مديرية الجميمة، كبادرة حسن نية.
وتكبدت المليشيا الانقلابية مقتل أكثر من عشرين عنصراً وإصابة عشرات آخرين من مقاتليها علاوة على الاستيلاء على مصفحة عسكرية واثنين أطقم قتالية وسيارة هايلوكس وثلاث دراجات نارية وكمية كبيرة من الأسلحة المختلفة والذخائر تابعة للميليشيا.
وتزامنت المعارك مع قصف جوي مكثف لمقاتلات التحالف العربي استهدف مواقع وتجمعات متفرقة تتمركز فيها المليشيا الحوثية أسفرت عن تدمير آليات قتالية ثقيلة للمسلحين الانقلابيين في منطقة المندلة، وشرقي العبيسة.
انتصارات نوعية لـ"مقاومة حجة".. تحرير مناطق وقتل 20 حوثياً وأسر 26صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
فرضت المقاومة الشعبية من قبائل حجور في مديرية كشر شرقي محافظة حجة، اليوم (الأحد)، سيطرتها الكاملة على مناطق وجبال الشاحي، والحوج، والذنبه، ومنطقة قريات، بالإضافة إلى سيطرتها النارية على سلسلة جبال المندلة، في انتصارات نوعية للمقاومة.
ووفقاً لـ"سبتمبر نت"، خاضت مقاومة حجور مسنودة بمقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي، معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، ولازالت المعارك حتى الأثناء على أشدها وتواصل المقاومة خلالها التقدم بعد السيطرة النارية على سلسلة جبال المندلة، إلى عزلتي بني ريبان، وبني حليس.
وشهدت صفوف الميليشيا انهيارات كبيرة وتراجع المئات من مسلحيها، الذين لجؤوا إلى قصف المنطقة بالأسلحة الثقيلة، أمام التقدم المتسارع للمقاومة الشعبية في حجور.
وأسرت المقاومة الشعبية في حجور خلال معارك اليوم 26 عنصراً من الحوثيين، فيما أطلقت 6 منهم من أبناء مديرية الجميمة، كبادرة حسن نية.
وتكبدت المليشيا الانقلابية مقتل أكثر من عشرين عنصراً وإصابة عشرات آخرين من مقاتليها علاوة على الاستيلاء على مصفحة عسكرية واثنين أطقم قتالية وسيارة هايلوكس وثلاث دراجات نارية وكمية كبيرة من الأسلحة المختلفة والذخائر تابعة للميليشيا.
وتزامنت المعارك مع قصف جوي مكثف لمقاتلات التحالف العربي استهدف مواقع وتجمعات متفرقة تتمركز فيها المليشيا الحوثية أسفرت عن تدمير آليات قتالية ثقيلة للمسلحين الانقلابيين في منطقة المندلة، وشرقي العبيسة.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
07:35 PM
مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات الميليشيا
فرضت المقاومة الشعبية من قبائل حجور في مديرية كشر شرقي محافظة حجة، اليوم (الأحد)، سيطرتها الكاملة على مناطق وجبال الشاحي، والحوج، والذنبه، ومنطقة قريات، بالإضافة إلى سيطرتها النارية على سلسلة جبال المندلة، في انتصارات نوعية للمقاومة.
ووفقاً لـ"سبتمبر نت"، خاضت مقاومة حجور مسنودة بمقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي، معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، ولازالت المعارك حتى الأثناء على أشدها وتواصل المقاومة خلالها التقدم بعد السيطرة النارية على سلسلة جبال المندلة، إلى عزلتي بني ريبان، وبني حليس.
وشهدت صفوف الميليشيا انهيارات كبيرة وتراجع المئات من مسلحيها، الذين لجؤوا إلى قصف المنطقة بالأسلحة الثقيلة، أمام التقدم المتسارع للمقاومة الشعبية في حجور.
وأسرت المقاومة الشعبية في حجور خلال معارك اليوم 26 عنصراً من الحوثيين، فيما أطلقت 6 منهم من أبناء مديرية الجميمة، كبادرة حسن نية.
وتكبدت المليشيا الانقلابية مقتل أكثر من عشرين عنصراً وإصابة عشرات آخرين من مقاتليها علاوة على الاستيلاء على مصفحة عسكرية واثنين أطقم قتالية وسيارة هايلوكس وثلاث دراجات نارية وكمية كبيرة من الأسلحة المختلفة والذخائر تابعة للميليشيا.
وتزامنت المعارك مع قصف جوي مكثف لمقاتلات التحالف العربي استهدف مواقع وتجمعات متفرقة تتمركز فيها المليشيا الحوثية أسفرت عن تدمير آليات قتالية ثقيلة للمسلحين الانقلابيين في منطقة المندلة، وشرقي العبيسة.
، انتصارات نوعية لـ"مقاومة حجة".. تحرير مناطق وقتل 20 حوثياً وأسر 26 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر انتصارات نوعية لـ"مقاومة حجة".. تحرير مناطق وقتل 20 حوثياً وأسر 26 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.