، جولات تفتيشية على المنشآت الفندقية والإيواء ووكالات السفر بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - شارك فیھا بجانب عدد من المختصین ومسؤولي إدارة التراخیص

قام مدير عام الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني بمنطقة الریاض المھندس عبدالعزیز آل حسن، بتفقد عدد من المنشآت السیاحیة بالمنطقة.

وأوضح المھندس آل حسن أن ھذه الزیارة المیدانیة جاءت للرقابة على جودة الخدمات التي تقدمھا الفنادق ذات التصنیف خمس نجوم وأربع نجوم، مبیناً أنه قام كذلك بزیارات تفتیشیة ورقابیة شملت مرافق إیواء سیاحي أخرى كالشقق الفندقیة.

وأشار آل حسن إلى أن سیاحة الریاض نفذت حملة تفتیشیة شارك فیھا بجانب عدد من المختصین ومسؤولي إدارة التراخیص في الفرع، إضافة إلى بعض الجھات الحكومیة، تضمنت ما یقارب 450 زیارة للمنشآت السیاحیة بالمنطقة وشملت العاصمة الریاض وعددا من المحافظات.

وأبان أن الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني بمنطقة الریاض، قامت بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة بمنطقة الریاض والجھات الأمنیة، بحملة تفتیشیة مشتركة مؤخراً، استھدفت الفنادق والوحدات السكنیة المفروشة شمال الریاض، وتم خلالھا ضبط عدد من المخالفات الخاصة بتوطین المھن السیاحیة، وذلك ضمن الجولات الرقابیة التي تجریھا سیاحة الریاض بشكل منتظم على المنشآت السیاحیة بالمنطقة. جولة تفتیشیة على الفنادق والمنشآت السیاحیة بالریاض .

وأكد المھندس آل حسن، أن الحملة تأتي في إطار التوجیھات الدائمة لصاحب السمو الملكي الأمیر فیصل بن بندر بن عبد العزیز أمیر منطقة الریاض رئیس مجلس التنمیة السیاحیة بالمنطقة، والتي یعمل الفرع من خلالھا على التأكد من نظامیة الأنشطة السیاحیة، ومستوى جودة الخدمات المقدمة للنزلاء في قطاع الإیواء، والتأكد من وجود تراخیص لمزاولة النشاط وإبرازھا في أماكن واضحة، مع تتبع الشكاوي والبلاغات الواردة للفرع من النزلاء والمستفیدین والعمل على معالجتھا والتعامل معھا وفقاً لأنظمة الھیئة ولوائحھا التنفیذیة، بجانب مراقبة تحقیقھا لوسائل السلامة في التشغیل.

ولفت آل حسن إلى أن سیاحة الریاض تعمل على تكثیف جھودھا خلال ھذه الفترة؛ بھدف خدمة السیاحة المحلیة ودعم الأنشطة السیاحیة بالمنطقة، من خلال حملات الرقابة والتفتیش على منشآت الإیواء السیاحي ووكالات السفر والسیاحة والرحلات السیاحیة، للتأكد من جاھزیة المنطقة لاستقبال الزوار، ومتابعة تنفیذ برنامج توطین المھن والوظائف في قطاعات السیاحة والتراث الوطني في المنطقة. ودعا مدیر عام الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني بمنطقة الریاض، المواطنین والمقیمین