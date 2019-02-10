، الهيئة الملكية بينبع تزيل مطبات اصطناعية بطريق  الملك عبدالعزيز ،

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بدأت الهيئة الملكية بينبع الصناعية، بإزالة المطبات الاصطناعية بطريق الملك عبدالعزيز، المعروف بطريق جدة، مع بدء تركيب أنظمة كاميرات الرصد الآلي، تجاوبًا مع ما نشرته "الخليج 365" تحت عنوان: "الأهالي طالبوا المسؤولين بإزالتها جميعًا والاكتفاء فقط بنظام الرصد الآلي.
وأضافت الهيئة الملكية بينبع الصناعية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن ذلك بعد أن حققت أهدافها في الحفاظ على أهم ثروات الوطن "النفس والبشرية"، وخفضت نسبة الحوادث من 30-40٪، وشبه انعدام حالات الوفاة نتيجة حوادث السير بطريق الملك عبدالعزيز بينبع الصناعية، الهيئة الملكية.
وكانت "الخليج 365" نشرت خبرًا عن معاناة المواطنين وتساءلوا عن فائدة تلك المطبات المقدر عددها بأكثر من 15 مطبًّا، في ظل وجود نظام الرصد الآلي "ساهر" على طريق الملك عبدالعزيز، الرابط بين ينبع البحر وينبع الصناعية، فضلاً عن أنه يُعتبر شريانًا مهمًّا للمسافرين القاصدين جدة ومكة والمدينة للقادمين من مناطق الشمال ومملكة الأردن.
وتحدثوا عن معاناة أخرى تكمن فيما قد تسببه تلك المطبات من مضاعفات لدى كبار السن والحوامل، وتأثُّر مركباتهم جراء ذلك.
وطالبوا المسؤولين في الهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ بإزالة جميع المطبات الموجودة على طريق الملك عبدالعزيز بينبع، والاكتفاء بنظام الرصد الآلي الموجود بالمحافظة لرصد السرعات، ونشر المرور السري إذا استدعى الأمر ذلك.
الهيئة الملكية بينبع تزيل مطبات اصطناعية بطريق الملك عبدالعزيزماجد الرفاعي الخليج 365 2019-02-10
بدأت الهيئة الملكية بينبع الصناعية، بإزالة المطبات الاصطناعية بطريق الملك عبدالعزيز، المعروف بطريق جدة، مع بدء تركيب أنظمة كاميرات الرصد الآلي، تجاوبًا مع ما نشرته "الخليج 365" تحت عنوان: "الأهالي طالبوا المسؤولين بإزالتها جميعًا والاكتفاء فقط بنظام الرصد الآلي.
وأضافت الهيئة الملكية بينبع الصناعية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن ذلك بعد أن حققت أهدافها في الحفاظ على أهم ثروات الوطن "النفس والبشرية"، وخفضت نسبة الحوادث من 30-40٪، وشبه انعدام حالات الوفاة نتيجة حوادث السير بطريق الملك عبدالعزيز بينبع الصناعية، الهيئة الملكية.
وكانت "الخليج 365" نشرت خبرًا عن معاناة المواطنين وتساءلوا عن فائدة تلك المطبات المقدر عددها بأكثر من 15 مطبًّا، في ظل وجود نظام الرصد الآلي "ساهر" على طريق الملك عبدالعزيز، الرابط بين ينبع البحر وينبع الصناعية، فضلاً عن أنه يُعتبر شريانًا مهمًّا للمسافرين القاصدين جدة ومكة والمدينة للقادمين من مناطق الشمال ومملكة الأردن.
وتحدثوا عن معاناة أخرى تكمن فيما قد تسببه تلك المطبات من مضاعفات لدى كبار السن والحوامل، وتأثُّر مركباتهم جراء ذلك.
وطالبوا المسؤولين في الهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ بإزالة جميع المطبات الموجودة على طريق الملك عبدالعزيز بينبع، والاكتفاء بنظام الرصد الآلي الموجود بالمحافظة لرصد السرعات، ونشر المرور السري إذا استدعى الأمر ذلك.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
07:01 PM
بالتزامن مع تركيب أنظمة كاميرات رصد التجاوزات المرورية
بدأت الهيئة الملكية بينبع الصناعية، بإزالة المطبات الاصطناعية بطريق الملك عبدالعزيز، المعروف بطريق جدة، مع بدء تركيب أنظمة كاميرات الرصد الآلي، تجاوبًا مع ما نشرته "الخليج 365" تحت عنوان: "الأهالي طالبوا المسؤولين بإزالتها جميعًا والاكتفاء فقط بنظام الرصد الآلي.
وأضافت الهيئة الملكية بينبع الصناعية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن ذلك بعد أن حققت أهدافها في الحفاظ على أهم ثروات الوطن "النفس والبشرية"، وخفضت نسبة الحوادث من 30-40٪، وشبه انعدام حالات الوفاة نتيجة حوادث السير بطريق الملك عبدالعزيز بينبع الصناعية، الهيئة الملكية.
وكانت "الخليج 365" نشرت خبرًا عن معاناة المواطنين وتساءلوا عن فائدة تلك المطبات المقدر عددها بأكثر من 15 مطبًّا، في ظل وجود نظام الرصد الآلي "ساهر" على طريق الملك عبدالعزيز، الرابط بين ينبع البحر وينبع الصناعية، فضلاً عن أنه يُعتبر شريانًا مهمًّا للمسافرين القاصدين جدة ومكة والمدينة للقادمين من مناطق الشمال ومملكة الأردن.
وتحدثوا عن معاناة أخرى تكمن فيما قد تسببه تلك المطبات من مضاعفات لدى كبار السن والحوامل، وتأثُّر مركباتهم جراء ذلك.
وطالبوا المسؤولين في الهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ بإزالة جميع المطبات الموجودة على طريق الملك عبدالعزيز بينبع، والاكتفاء بنظام الرصد الآلي الموجود بالمحافظة لرصد السرعات، ونشر المرور السري إذا استدعى الأمر ذلك.
، الهيئة الملكية بينبع تزيل مطبات اصطناعية بطريق الملك عبدالعزيز ،
المصدر : الخليج 365
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