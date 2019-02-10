، حرس الحدود يحبط تهريب (1202) كجم حشيش مخدر خلال شهر ،

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أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت خلال شهر جمادى الأولى من عام 1440هـ عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1202) كجم ،من مادة الحشيش المخدر
وأضاف أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (55) متهماً، بينهم (40) من الجنسية الإثيوبية و (10) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الباكستانية و(2) من الجنسية الصومالية، ومتهم واحد سعودي الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. مبيناً أنه تم إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية .
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم لحماية حدود الوطن والتصدي بحزم وعزيمة لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.
حرس الحدود يحبط تهريب (1202) كجم حشيش مخدر خلال شهرذياب الشمري الخليج 365 2019-02-10
أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت خلال شهر جمادى الأولى من عام 1440هـ عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1202) كجم ،من مادة الحشيش المخدر
وأضاف أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (55) متهماً، بينهم (40) من الجنسية الإثيوبية و (10) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الباكستانية و(2) من الجنسية الصومالية، ومتهم واحد سعودي الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. مبيناً أنه تم إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية .
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم لحماية حدود الوطن والتصدي بحزم وعزيمة لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
06:57 PM
والقبض على المتورطين فيها وعددهم (55) متهماً
أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت خلال شهر جمادى الأولى من عام 1440هـ عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1202) كجم ،من مادة الحشيش المخدر
وأضاف أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (55) متهماً، بينهم (40) من الجنسية الإثيوبية و (10) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الباكستانية و(2) من الجنسية الصومالية، ومتهم واحد سعودي الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. مبيناً أنه تم إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية .
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم لحماية حدود الوطن والتصدي بحزم وعزيمة لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.
، حرس الحدود يحبط تهريب (1202) كجم حشيش مخدر خلال شهر ،
المصدر : الخليج 365
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