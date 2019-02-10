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كشف مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مصطفى بالي، اليوم (الأحد)، أن "قسد" أحرزت تقدماً في المحور الغربي للباغوز منذ الساعة السابعة مساء أمس، وسيطرت على 41 موقعاً لتنظيم "داعش" الإرهابي ودمرت تحصيناتهم.
وأوضح "بالي" عبر حسابه في "تويتر" أنه جرى "إحباط الهجمات المضادة لداعش في الرابعة من فجر اليوم الأحد، ويستمر القتال العنيف داخل القرية".
وكان "بالي" قد أعلن أمس إجلاء أكثر من 20 ألف مدني من الباغوز وإطلاق المعركة الحاسمة لإنهاء ما تبقى من إرهابيي "داعش" داخل القرية، التي وصفها بمعقل التنظيم الأخير بمنطقة شرق الفرات.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية أمس شن المعركة الأخيرة للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة آخر معقل للتنظيم في بلدة الباغوز وما حولها.
"قسد" تحكم سيطرتها على 41 موقعاً لـ"داعش"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
كشف مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مصطفى بالي، اليوم (الأحد)، أن "قسد" أحرزت تقدماً في المحور الغربي للباغوز منذ الساعة السابعة مساء أمس، وسيطرت على 41 موقعاً لتنظيم "داعش" الإرهابي ودمرت تحصيناتهم.
وأوضح "بالي" عبر حسابه في "تويتر" أنه جرى "إحباط الهجمات المضادة لداعش في الرابعة من فجر اليوم الأحد، ويستمر القتال العنيف داخل القرية".
وكان "بالي" قد أعلن أمس إجلاء أكثر من 20 ألف مدني من الباغوز وإطلاق المعركة الحاسمة لإنهاء ما تبقى من إرهابيي "داعش" داخل القرية، التي وصفها بمعقل التنظيم الأخير بمنطقة شرق الفرات.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية أمس شن المعركة الأخيرة للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة آخر معقل للتنظيم في بلدة الباغوز وما حولها.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
06:59 PM
غداة إعلان الهجوم على الجيب الأخير للتنظيم في سوريا
كشف مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مصطفى بالي، اليوم (الأحد)، أن "قسد" أحرزت تقدماً في المحور الغربي للباغوز منذ الساعة السابعة مساء أمس، وسيطرت على 41 موقعاً لتنظيم "داعش" الإرهابي ودمرت تحصيناتهم.
وأوضح "بالي" عبر حسابه في "تويتر" أنه جرى "إحباط الهجمات المضادة لداعش في الرابعة من فجر اليوم الأحد، ويستمر القتال العنيف داخل القرية".
وكان "بالي" قد أعلن أمس إجلاء أكثر من 20 ألف مدني من الباغوز وإطلاق المعركة الحاسمة لإنهاء ما تبقى من إرهابيي "داعش" داخل القرية، التي وصفها بمعقل التنظيم الأخير بمنطقة شرق الفرات.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية أمس شن المعركة الأخيرة للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة آخر معقل للتنظيم في بلدة الباغوز وما حولها.
، "قسد" تحكم سيطرتها على 41 موقعاً لـ"داعش" ،
المصدر : الخليج 365
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