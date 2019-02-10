أولياء دم يفاجئون جانٍ قبل تنفيذ القصاص في مكة بهذا القرار

ضجت ساحة القصاص في النوّرية بالقرب من مسجد التنعيم، اليوم، بالتهليل والتكبير بعد أن تنازل أولياء الدم عن القاتل لوجه الله.

وبحسب “سبق” تواجدت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة من ساعات الصباح الباكر في البرحة المعتادة لتنفيذ أحكام الحدود بالقرب من مسجد التنعيم؛ حيث شخصت الأبصار انتظاراً لتنفيذ حكم القصاص في أحد الأشخاص إقامةً لشرع الله.

وبعد نزول المجني عليه قبل ظهر اليوم الأحد لموقع القصاص، أعلن أولياء الدم التنازل لوجه الله عن الجاني “ط. س”؛ ليعم المكان التكبير والتهليل والدعاء للميت بالرحمة ولأهله بالأجر والثواب العظيم من الله، وتنهمر دموع الجاني؛ بعد أن كتب الله له عمراً آخر.