ضجت ساحة القصاص في النوّرية بالقرب من مسجد التنعيم، اليوم، بالتهليل والتكبير بعد أن تنازل أولياء الدم عن القاتل لوجه الله.
وبحسب “سبق” تواجدت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة من ساعات الصباح الباكر في البرحة المعتادة لتنفيذ أحكام الحدود بالقرب من مسجد التنعيم؛ حيث شخصت الأبصار انتظاراً لتنفيذ حكم القصاص في أحد الأشخاص إقامةً لشرع الله.
وبعد نزول المجني عليه قبل ظهر اليوم الأحد لموقع القصاص، أعلن أولياء الدم التنازل لوجه الله عن الجاني “ط. س”؛ ليعم المكان التكبير والتهليل والدعاء للميت بالرحمة ولأهله بالأجر والثواب العظيم من الله، وتنهمر دموع الجاني؛ بعد أن كتب الله له عمراً آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر أولياء دم يفاجئون جانٍ قبل تنفيذ القصاص في مكة بهذا القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.