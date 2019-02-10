“على حافة الرثاء”.. أول إصدار لكاتبة سعودية ترثي فيه زوجها شهيد الحد الجنوبي

أصدرت الكاتبة السعودية ربوعة غليس، أول كتاب لها بعنوان “على حافة الرثاء”، تسطر فيه كلمات خالدة في رثاء زوجها الشهيد علي الهمامي؛ الذي ارتقى دفاعا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي. ويتضمن الكتاب الذي صدر عن “دار السكرية” المصرية، عدة نصوص أدبية وخواطر، عن الشهيد الهمامي ورحلة جهاده واستشهاده.

وأكدت غليس أن كتابها يُعد الأول ولن يكون الأخير، داعية الله أن يحمي المملكة من كل مكروه ويديم عليها الأمن والاستقرار. وحضرت غليس مساء الخميس الماضي فعاليات الملتقى الترفيهي الأول لأسر المرابطين بشاليهات دبليو بصبيا ضمن مبادرة “رباط الشرف” لرعاية أسر المرابطين التي تشرف عليها الدكتورة عائشة بنت شاكر زكري، وبرعاية نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز. وتم خلال الملتقى توجيه الدعوة لأسر المرابطين، وتحدثت فيه الكاتبة ربوعة، وقدمت الدعم والتعزيز لزوجات المرابطين وأبنائهم، واصفة لهم تجربتها مع حـادثة استشهاد زوجها، موضحة أن لهن دورهن في تقديم الدعم لأزواجهن وأبنائهن المرابطين، كما قدمت خلاصة تجربتها في كتاب “على حافة الرثاء ” كهدية للحاضرات.