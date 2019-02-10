الجبير لأعضاء بالكونجرس: تهاجموننا وتوفرون الذخيرة لمن يريد الموت لأمريكا

هاجم وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، جماعة الانقلابيين الحوثيين في اليمن؛ متهماً إياها بالتسبب في الأزمة الإنسانية هناك.

وفي حوار له مع برنامج “فيس ذا نايشن” المذاع على قناة “سي بي إس” الأمريكية، أكد “الجبير”، أن المملكة قدمت -حتى الآن- ما يقرب من 13 مليار دولار مساعدات إنسانية إلى اليمن على مدار الأربع سنوات الماضية؛ مجدداً التزام المملكة بالاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية إلى الشعب اليمني.

ووفق ما نقلته “سبوتنيك”، اليوم؛ شدد “الجبير” على تعهد السعودية بأن تسمح “بشكل مطلق” بدخول المواد الغذائية عبر موانئ اليمن؛ مشيراً إلى أن مسؤولي الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة اتهموا ميليشيا الحوثي الإرهابية بالتسبب في الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية: “نحن الطرف الذي يقدم الكم الأكبر من المساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة إلى اليمن، مقارنة بأي دولة في العالم”.

ورداً على سؤال بشأن مساعي بعض النواب في الكونجرس الأمريكي ضد السعودية بسبب حربها ضد الانقلابيين الإرهابيين في اليمن وقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قال “الجبير”: “المشرّعون الأمريكيون يوفرون الذخيرة الحية للحشود المطالبة بالموت لأمريكا”.

وأعرب “الجبير” عن “استغرابه” من تحركات ومطالبات النواب الأمريكيين، وقال: “أجد أن الأمر غريب للغاية أن يحاول بعض أعضاء الكونجرس إبعاد الحلفاء مثل السعودية والإمارات، الذين يحاولون الرد على مجموعات إرهابية مدعومة من إيران وحزب الله”.