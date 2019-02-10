تكثيف البحث عن «مفقود وادي فضلاء» بعد نجاة رفيقه ووفاة الثالث

تكثف فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، وفريق «إنجاد» التطوعي، عمليات البحث والتحري عن مفقود سيل «وادي فضلاء» عبدالعزيز خالد الجبعة، الذي فُقد في الثانية عشرة منتصف ليل الجمعة الماضية؛ جراء الحالة الماطرة الغزيرة التي هطلت .

وقال أحمد الجبعة البلوي، ابن عم المفقود، إن المفقود خالد كان بصحبته شخصان آخران في نفس السيارة التي جرفتها السيول؛ حيث توفي قريبه منصور الجبعة، الذي يبلغ من العمر خمسة وستين عامًا، وعُثر على جثمانه بعد أن جرفته السيول بمسافة عشرين كيلو مترًا عن موقع السيارة، فيما نجا الشخص الثالث .

وأضاف ابن عم المفقود، لـ«عاجل»، أن أعمال البحث ما زالت جارية عن المفقود البالغ من العمر واحد وعشرين عامًا ، إذ جرى دعم فرق الدفاع المدني بـ«سبعين» فردًا من أفراد الدفاع المدني بالمدينة بآلياتهم بعد توجيهات من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان .

وأشارت إمارة منطقة المدينة المنورة، إلى أن محافظ العلا مبارك المورقي، وبناءً على توجيهات الأمير فيصل بن سلمان، قام بجولات على مراكز المحافظة الجنوبية وفرق الدفاع المدني المكلفة بالبحث عن المواطن المفقود في سيل وادي فضلاء.

وأضافت: «تم تشكيل ثلاث لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالمنازل والمزارع» .

وشهدت محافظة العلا خاصة «قرية مغيراء»، أمطارًا غزيرة لم تشهدها منذ سنوات، وسجلت محطات الرصد التابعة لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، كمية الأمطار التي وصلت إلى 49.40 مليمتر .

وأعلنت جامعة طيبة وإدارة التعليم بالعلا عن تعليق الدراسة، اليوم الأحد، في العلا، ومدارس القطاع الجنوبي التابعة لتعليم العلا في القرى والمراكز التالية: «فضلاء، مغيرا ، أبو زرائب، وقير، عرعر، الجديدة»؛ وذلك نتيجة الاستمرار في أعمال الصيانة للطرق المؤدية لتلك المدارس .