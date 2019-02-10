تمديد فترة إدخال الرغبات لحركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية بجدة

تنتهي الخميس القادم

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة، تمديد فترة إدخال الرغبات لحركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية بتعليم جدة. وقالت إدارة التعليم بجدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، إنه بناء على توجيه المدير العام، فقد تم تمديد فترة إدخال الرغبات لحركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية بتعليم جدة، إلى نهاية دوام يوم الخميس القادم الموافق ١٤٤٠/٦/٩هـ.

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