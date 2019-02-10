«ساما» تعرض مسودة تحديث قواعد فتح الحسابات البنكية للنقاش العام

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، اليوم الأحد، مشروعًا أوليًّا (مسودة)؛ للتحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة؛ لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من سعيها الدائم لتعزيز الشمول المالي لفئات المجتمع كافة، إلى جانب تطوير القطاع المالي وحل الإشكالات التي تواجه عملاء الجهات الخاضعة لإشرافها، داعية في هذا الصدد العموم والمُهتمين - تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع اعتبارًا من اليوم الأحد 5/6/1440هـ الموافق 10/ 2/2019م ولمدة 60 يومًا.

وأشارت المؤسسة، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، إلى أنها تهدف من خلال هذا التحديث إلى تسهيل متطلبات وإجراءات فتح وتشغيل الحسابات البنكية لجميع عملاء البنوك، آخذة في الاعتبار بالأنظمة ذات العلاقة وآخر تطورات الأعراف الدولية في التعاملات البنكية، وبما يتوافق مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي واستراتيجيتها للشمول المالي، إلى جانب مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق «رؤية المملكة 2030»، وبما يتماشى مع دورها الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها.

ودعت المؤسسة العموم والمُهتمين إلى إرسال المرئيات والملاحظات حيال «مسودة التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة؛ لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة» عبر البريد التالي: ([email protected])، علمًا بأن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد والتي يمكن الاطّلاع عليها من خلال الرابط:

يُذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي حققت في يناير الماضي، جائزة أفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية للعام 2018–2019م.

وجاءت هذه الجائزة تتويجًا لجهود «ساما» في العمل الفعال والمتكامل لتطبيق منهجية إدارة المخاطر على المؤسسة ككل، وبالشكل الذي يضمن إدارة ومراقبة تلك المخاطر المحتمل مواجهتها سواء من المؤسسة أو الجهات التي تشرف عليها وفقًا لأفضل الممارسات المنهجية في العالم.

وقد حققت مؤسسة النقد كل المتطلبات المهنية في مجال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبعد دراسة كل المعايير والمتطلبات للفوز بالجائزة كانت المؤسسة هي الأفضل من بين جميع البنوك المركزية؛ لتصنف كأفضل مدير للمخاطر على مستوى العالم.