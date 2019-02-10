«عمل القصيم» يضبط 192 مخالفة ويوجه إنذارًا لـ 1438 منشأة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم، ضبط 192 مخالفة لنظام العمل، وتوجيه أكثر من 1438 إنذارًا وتنبيهًا لأصحاب المنشآت لتصحيح أوضاعهم.

جاء ذلك خلال حملات تفتيشية مكثفة مشتركة، نفذتها الفرق بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم خلال شهر يناير الماضي، ما أسفر عن ضبط عدد من المخالفات لنظام العمل بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأوضح مساعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم لقطاع العمل، أحمد الوتيد، أن إجمالي الزيارات التفتيشية خلال شهر يناير الماضي، بلغت 4011 زيارة تفتيشية شاملة، نتج عنها ضبط 192 مخالفة لنظام العمل.

وأشار الوتيد إلى أن أبرز المخالفات كانت: تأخير الأجور، والتوطين الوهمي، ومهن مقصور العمل بها على السعوديين؛ حيث تم توجيه أكثر من 1438 إنذارًا وتنبيهًا لأصحاب المنشآت لتصحيح أوضاعهم، مبينًا أن الحملات التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية مستمرة وشاملة لجميع القطاعات، وذلك لضبط سوق العمل ورفع مستوى الالتزام بأنظمة وزارة العمل ولوائحه.

ومن جانبه، بيَّن مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد بن محمد المطلق أن الوزارة تسعى إلى ضبط سوق العمل وإيجاد بيئة عمل نظامية، متوافقة مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أنه يمكن تقديم الشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو عبر تطبيق «معًا للرصد» على الأجهزة الذكية.

وكان المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، الدكتور فهد بن محمد المطلق، باشر عمله مديرًا عامًا لفرع الوزارة بالمنطقة، في 20 يناير 2019، بعد صدور قرار إدارة الموارد البشرية بالوزارة بتكليفه.

وفي جولته الأولى بفرع الوزارة، تفقّد الدكتور المطلق إدارات الفرع وأقسامه، والتقى بالمسؤولين والموظفين بمكاتبهم؛ مستمعًا لهم، ومؤكدًا حرصه على أن يكون العمل جماعيًا وفق خطط مُعَدَّة، مشددًا على تقديم ما هو أفضل، داعيًا الموظفين إلى العمل بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق المزيد من التقدم لفرع الوزارة.

يُذكر أن الدكتور المطلق كان مديرًا لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم قبل أن يُحال للتقاعد قبل سنوات، وتمت إعادته لمدة عام بناءً على خطاب بتكليفه في 17 يناير الماضي.